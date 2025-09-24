El guiño de Petro a candidatura de Bachelet: “Vamos a invitarla a bailar aquí en la ONU, ojalá en la Secretaría General”

Los dichos del mandatario se dieron en el marco de la reunión de Alto Nivel “En defensa de la democracia, combatiendo el extremismo”, junto a otros mandatarios como Lula da Silva y Pedro Sánchez.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, hizo un guiño a la candidatura de la expresidenta Michelle Bachelet a la Secretaría General de la ONU.

Los dichos del mandatario se dieron este miércoles en el marco de la reunión de Alto Nivel “En defensa de la democracia, combatiendo el extremismo” en la Organización de las Naciones Unidas.

En la instancia, encabezada por el presidente Gabriel Boric, participaron también el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva; España, Pedro Sánchez; y Uruguay, Yamandú Orsi.

¿Qué dijo Petro sobre Bachelet?

El presidente colombiano hizo su comentario al final de su intervención, justo cuando Boric —quien también actuaba como moderador del panel— le advirtió que se estaba acercando al límite de tiempo asignado.

“Ya estoy aquí finalizando. Los chilenos (son) más disciplinados que los colombianos, pero nosotros bailamos mejor, entonces perdemos los tiempos”, bromeó Petro entre risas, dirigiéndose a Boric.

El jefe de Estado chileno siguió el juego con humor: “Es que no ha visto bailar a la presidenta Bachelet”.

Ante ello, Petro replicó: “Bueno, vamos a invitar a Bachelet a bailar aquí en las Naciones Unidas. Ojalá en la Secretaría General, a donde nos inviten. Hay que entrar pisando fuerte”.

Las palabras del presidente colombiano generaron aplausos entre los asistentes, mientras Boric, también riendo, comentó: “No lo dije yo, no lo dije yo”.