El gobernador de California dice que Trump envió a la Guardia Nacional “sin combustible, comida ni un lugar donde dormir”

El gobernador de California, Gavin Newsom, emplazó al presidente Donald Trump sobre el despliegue de la Guardia Nacional. Según acusó, Newsom fue enviada sin los insumos necesarios.

(CNN) —En una batalla continua entre el gobernador de California, Gavin Newsom, y el presidente Donald Trump, Newsom dijo en X que la Guardia Nacional fue enviada “sin combustible, comida, agua ni un lugar para dormir”.

Aquí están, obligados a dormir en el suelo, amontonados unos sobre otros. Si alguien está tratando a nuestras tropas con falta de respeto, eres tú, @realDonaldTrump”, escribió.

La publicación incluye dos fotos de miembros de la Guardia Nacional durmiendo en el suelo. No es raro que los militares duerman donde pueden cuando son desplegados rápidamente.

El vicepresidente Vance pide a Newsom que “haga su trabajo”

El vicepresidente JD Vance, en el último intercambio entre la administración y funcionarios del estado de California, pidió al gobernador Gavin Newsom que “haga su trabajo”.

“Haz tu trabajo. Es todo lo que te pedimos”, escribió Vance en una publicación en X.

El vicepresidente publicó esas palabras junto a un clip de Newsom en MSNBC desafiando al zar fronterizo del presidente, Tom Homan, a llevar a cabo un arresto.

Newsom publicó en X: «Este es un día que esperaba no ver jamás en Estados Unidos. No importa si eres demócrata o republicano, esta es una línea que no podemos cruzar como nación; es un paso inequívoco hacia el autoritarismo».

La publicación de Vance llega mientras el fiscal general de California, Rob Bonta, y Newsom piden al tribunal que deje de lado la “acción ilegal” de Trump de federalizar la Guardia Nacional de California debido a las protestas en Los Ángeles.