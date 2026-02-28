El ejército iraní dice que dará una “lección histórica” a Israel y Estados Unidos

Esto tras los ataques lanzados por Estados Unidos e Israel contra su territorio.

El ejército de Irán dijo que dará una “lección histórica” a Israel y Estados Unidos después de los ataques a ciudades iraníes.

“Como ya hemos dicho, cualquier base en cualquier lugar de la región que ayude a Israel será un objetivo de la sagrada República Islámica y de nuestras fuerzas armadas, y no dudaremos en hacerlo”, dijo el portavoz superior de las Fuerzas Armadas, el general de brigada Abolfazl Shekarchi, según los medios de comunicación afiliados al estado iraní.

