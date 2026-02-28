Mundo estados unidos

El ejército iraní dice que dará una “lección histórica” a Israel y Estados Unidos

Por CNN Chile

28.02.2026 / 07:50

Esto tras los ataques lanzados por Estados Unidos e Israel contra su territorio. 

El ejército de Irán dijo que dará una “lección histórica” a Israel y Estados Unidos después de los ataques a ciudades iraníes.

“Como ya hemos dicho, cualquier base en cualquier lugar de la región que ayude a Israel será un objetivo de la sagrada República Islámica y de nuestras fuerzas armadas, y no dudaremos en hacerlo”, dijo el portavoz superior de las Fuerzas Armadas, el general de brigada Abolfazl Shekarchi, según los medios de comunicación afiliados al estado iraní.

Esto tras los ataques lanzados por Estados Unidos e Israel contra su territorio.

