Ejército israelí asegura haber atacado posiciones de Hezbollah en diversas zonas de El Líbano

Aunque el ejército libanés aseguró haber tomado el control operativo de la zona, Israel calificó de insuficientes los esfuerzos por desarmar al grupo, por lo que decidió mantener y reforzar sus operaciones militares.

Este viernes el ejército israelí confirmó que realizó ataques contra posiciones de Hezbollah en varias zonas de El Líbano.

Esto, en medio de una escalada de tensiones en la frontera.

Según la agencia Reuters, el ejército libanés había informado durante la jornada de ayer que sus fuerzas habían asumido el control operativo del sur del país, con el objetivo de mantener la seguridad y controlar la situación en la región.

No obstante, Israel advirtió que los intentos del Líbano por desarmar a los combatientes de Hezbollah han sido insuficientes, lo que motivó la continuación de los ataques y el aumento de la presencia militar israelí en la frontera.

Noticia en desarrollo…

