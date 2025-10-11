EE.UU. comunica que respalda al nuevo presidente de Perú, José Jerí, tras salida de Dina Boluarte

Estados Unidos expresó su apoyo al Gobierno de transición de José Enrique Jerí y subrayó la relación bilateral de casi 200 años. Washington señaló disposición para coordinar prioridades, incluidas las elecciones de 2026.

Estados Unidos comunicó su apoyo al nuevo presidente de Perú, José Enrique Jerí, quien asumió por sucesión constitucional tras la vacancia de Dina Boluarte. En una declaración pública, la oficina para el Hemisferio Occidental destacó la relación bilateral de casi 200 años y reiteró respaldo a la estabilidad, la seguridad y las instituciones democráticas peruanas.

Washington indicó que trabajará con el Gobierno de transición en “prioridades urgentes”, entre ellas el calendario político con miras a las elecciones de 2026. El mensaje se produjo horas después de la votación en el Congreso peruano que removió a Boluarte por incapacidad moral, decisión que abrió el camino para la asunción de Jerí como jefe de Estado.

El Legislativo aprobó la salida de la expresidenta y activó el mecanismo constitucional que entrega la jefatura del Estado al titular del Parlamento. Jerí había asumido la presidencia del Congreso para el periodo 2025-2026 y pasó a encabezar un gobierno de transición con foco en la seguridad ciudadana.

En su primer mensaje, el mandatario llamó a construir acuerdos mínimos entre los poderes del Estado y a recuperar la confianza pública. La administración interina deberá coordinar con los organismos electorales y las fuerzas políticas una hoja de ruta hacia 2026, en paralelo a medidas de corto plazo en seguridad y orden público.

El respaldo de EE.UU. se suma a las primeras reacciones internacionales tras el cambio de mando en Lima, en un contexto marcado por la continuidad institucional y la atención sobre la agenda de seguridad y gobernabilidad.