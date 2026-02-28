EE.UU. e Israel atacan objetivos misilísticos en Irán y Trump anuncia una ofensiva “masiva”

Estados Unidos e Israel atacaron instalaciones vinculadas a misiles balísticos y lanzaderas en Irán, en una escalada que llega tras semanas de contactos diplomáticos sobre el programa nuclear iraní.

(Con información de CNN) – Estados Unidos e Israel lanzaron ataques contra Irán este sábado por la mañana, en una escalada mayor luego de semanas de conversaciones entre Washington y Teherán en torno al programa nuclear iraní.

El presidente Donald Trump confirmó la ofensiva a través de un video publicado en redes sociales, donde señaló que EE.UU. puso en marcha una campaña militar “masiva” para impedir que el régimen iraní amenace a Estados Unidos y sus “intereses fundamentales de seguridad nacional”. Trump añadió que el objetivo incluye destruir misiles y “arrasar” la industria de misiles del país.

De acuerdo con un funcionario estadounidense citado por CNN en la madrugada del sábado, los ataques ya se encontraban en curso. Antes de ello, el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, indicó que Israel ejecutó un “ataque preventivo” y que se decretó estado de emergencia en todo el país.

Los ataques apuntaron a misiles balísticos y lanzamisiles de Irán, capacidades que Israel considera una amenaza relevante. Por el momento, no existe confirmación pública sobre víctimas.

En Irán, videos geolocalizados y verificados por CNN mostraron humo en la capital, Teherán. Medios estatales iraníes reportaron ataques en otras ciudades, entre ellas Isfahán, Qom, Karaj y Kermanshah.

En Israel, las autoridades decretaron medidas ante un eventual contraataque. El Mando del Frente Interior ordenó que se mantuvieran solo actividades esenciales y se anunció el cierre del espacio aéreo.

La operación se produce tras advertencias previas de Trump, que condicionó la vía militar a la evolución del pulso con Teherán por el programa nuclear, en un contexto de negociaciones recientes en Ginebra, que no derivaron en un acuerdo.

A la vez, Trump no detalló un objetivo estratégico final ni la duración de la operación, en medio de preparativos militares que se extendieron por semanas, según reportes previos.