El gobierno de Donald Trump anunció este miércoles que Estados Unidos ha comenzado operaciones antinarcóticas en el Pacífico Oriental y el Caribe “en un enfoque global para evitar la introducción de drogas ilegales al territorio estadounidense y proteger a los estadounidenses”, según dijo el secretario de Defensa, Mark Esper, en una conferencia de prensa, junto a Trump.

Luego de hablar sobre las organizaciones transnacionales criminales que se dedican al narcotráfico, Esper añadió que “el régimen de Maduro, así como de otros países, se basan en las ganancias de las drogas para obtener ingresos. El pueblo venezolano está sufriendo muchísimo, los narcotraficantes están aumentando sus actividades…”.

Trump agregó después de Esper que se incrementaron las “operaciones contranarcóticos desde el hemisferio norte para proteger al pueblo de Estados Unidos de los carteles de la droga. No debemos permitir que saquen provecho de esta pandemia”.

Un funcionario estadounidense le dijo previamente a CNN que el presidente Trump había instruido el despliegue de activos militares adicionales para incluir destructores de la Armada, un buque de combate litoral, embarcaciones de la Guardia Costera, aeronaves de vigilancia P-8 y elementos de una unidad del Ejército conocida como Brigada de Asistencia de la Fuerza de Seguridad, para fortalecer las operaciones antidrogas.

Según el funcionario, el despliegue busca combatir el narcotráfico en general, aunque también destacó que el régimen de Maduro en Venezuela depende de las ganancias del tráfico de drogas para impulsar sus operaciones.

El pasado 26 de marzo, Estados Unidos acusó al cuestionado presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y varios de sus funcionarios clave de narcoterrorismo y corrupción, y ofreció recompensas millonarias por información que lleve a su captura.

Según el comunicado emitido en su momento, “el Departamento de Estado ofrece una recompensa de hasta US$ 15 millones por información relacionada con Nicolás Maduro Moros. El Departamento también ofrece recompensas de hasta US$ 10 millones en cada caso por información relacionada con: Diosdado Cabello Rondón, presidente de la Asamblea Nacional Constituyente ilegítima; el general (retirado) Hugo Carvajal Barrios, ex director de inteligencia militar de Venezuela (DGCOM); Clíver Alcalá Cordones, mayor general (retirado) del Ejército de Venezuela; y Tareck Zaidan El Aissami Maddah, ministro de Industria y Producción Nacional”.