EE.UU. controlará “indefinidamente” la venta del petróleo venezolano y retendrá sus fondos, anuncia secretario de Energía

Chris Wright afirmó que Washington venderá el crudo en el mercado global y depositará el dinero en cuentas bajo su control, como palanca para forzar cambios en el país.

(EFE) – El secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, declaró que su país controlará la venta de petróleo de Venezuela por tiempo “indefinido” y que el dinero resultante se depositará en cuentas bajo supervisión de Washington.

La medida, anunciada en una conferencia de Goldman Sachs en Miami, busca utilizar los ingresos petroleros como palanca para impulsar cambios políticos en el país caribeño tras la captura de Nicolás Maduro.

Un plan de reactivación a largo plazo

Wright detalló que EE.UU. permitirá la venta de crudo venezolano a refinerías estadounidenses y del mundo, pero “esas ventas las hará el Gobierno de EE.UU. y se depositarán en cuentas controladas por el Gobierno de EE.UU”.

Los fondos podrían luego regresar a Venezuela “para beneficiar al pueblo”. Esta estrategia se alinea con el anuncio del presidente Donald Trump de que Venezuela entregará entre 30 y 50 millones de barriles a EE.UU. para su venta.

Wright reconoció que revitalizar la industria petrolera venezolana, que hoy produce unos 900.000 barriles diarios, requerirá “decenas de miles de millones de dólares y un tiempo significativo”, pero confía en una rápida recuperación parcial.