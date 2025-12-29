Mundo estados unidos

EE.UU. ataca una nueva lancha en el Pacífico y mata a dos tripulantes

Por CNN Chile

29.12.2025 / 20:56

El video del ataque fue difundido en la cuenta oficial de X del Comando Sur, dependencia que asegura que en el ataque dos tripulantes masculinos denominados como "narcoterroristas" fueron asesinados cuando navegaban por aguas internacionales.

(EFE) – El Comando Sur de Estados Unidos atacó este lunes una nueva lancha supuestamente asociada al narcotráfico en el Pacífico Oriental y los dos tripulantes de la nave fallecieron, en una nueva acción del operativo denominado ´Lanza del Sur´.

Como en sus ataques más recientes, las fuerzas armadas de Estados Unidos agregaron que el ataque fue autorizado por el secretario de Guerra, Pete Hegseth.

Estados Unidos ha eliminado más de 30 lanchas durante operativos similares y matado a más de un centenar de personas sin revelar su identidad o la cantidad de narcóticos que los buques transportaban.

La campaña militar de Estados Unidos en aguas internacionales, específicamente en el Pacífico Oriental, fue cuestionada por una denuncia de una familia colombiana representada por el abogado del presidente del país suramericano, Gustavo Petro, quienes aseguran que un pescador falleció en uno de estos operativos ejecutados en septiembre.

El nuevo ataque sucedió una semana después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, dijera que el presidente venezolano, Nicolás Maduro, “sería inteligente” si dejara el poder y además también arremetió contra Petro, calificándolo como un “alborotador”.

