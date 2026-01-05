El silencioso avance de EE. UU. en su agenda de vacunación: Recomendará menos dosis para los niños estadounidenses

Los funcionarios de salud seguirán recomendando vacunas contra el sarampión, las paperas y la rubéola y las inmunizaciones contra la polio, la varicela, el VPH y otras, pero se limitarán con el virus respiratorio sincitial o VSR, la enfermedad meningocócica, la hepatitis B y la hepatitis A.

(CNN) – El Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE. UU. recomendará menos vacunas para la mayoría de los niños estadounidenses, dijeron el lunes funcionarios de salud.

Los funcionarios de salud seguirán recomendando las vacunas contra el sarampión, las paperas y la rubéola y las inmunizaciones contra la polio, la varicela, el VPH y otras, pero limitarán las recomendaciones de vacunación contra el virus respiratorio sincitial o VSR, la enfermedad meningocócica, la hepatitis B y la hepatitis A, a los niños, que en general corren un mayor riesgo de contraer infecciones.

Recomendarán que las decisiones sobre las vacunas contra la gripe, la Covid-19 y el rotavirus se basen en una “toma de decisiones clínicas compartida”, lo que significa que las personas que quieran vacunarse deben consultar con un proveedor de atención médica.

Los cambios propuestos se producen en medio de un fuerte aumento de casos de gripe en todo el país. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE. UU. han reportado nueve muertes pediátricas por gripe esta temporada.

El Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) afirmó que todas las aseguradoras seguirán cubriendo estas vacunas sin costo compartido. Sin embargo, los cambios podrían presentar nuevos obstáculos para los padres que necesitan consultar con sus médicos sobre las vacunas que ya no se recomiendan para niños sanos.

“La salud pública no es una solución única para todos”

El nuevo calendario de vacunación infantil de Estados Unidos se parece más al de otros países desarrollados como Dinamarca, como informó CNN el mes pasado .

Dinamarca no recomienda actualmente la vacunación infantil contra el rotavirus, la hepatitis A, el meningococo, la gripe, la varicela o el VRS.

Los funcionarios de salud de Estados Unidos inicialmente planearon anunciar los cambios en diciembre, semanas después de que la Dra. Tracy Beth Hoeg, recientemente nombrada directora interina del Centro de Evaluación e Investigación de Medicamentos de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, hiciera una presentación sobre el calendario de vacunación danés ante el panel de asesores de vacunas de los CDC.

El panel, el Comité Asesor sobre Prácticas de Inmunización, fue reconstituido el año pasado con un nuevo grupo de miembros después de que el Secretario de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos, Robert F. Kennedy Jr., un escéptico antivacunas desde hace mucho tiempo, despidiera a todos los designados previamente.

La revisión se produce un mes después de que el presidente Donald Trump ordenó al departamento de salud revisar el calendario de vacunación infantil.

“¡Es ridículo!”, escribió Trump en una publicación en Truth Social en diciembre, tras su orden ejecutiva. “Por eso acabo de firmar un memorando presidencial que ordena al Departamento de Salud y Servicios Humanos que ‘ACELIERE’ una evaluación exhaustiva de los calendarios de vacunación de otros países del mundo y mejore la armonización del calendario de vacunación de EE. UU.”

En una publicación en X, Kennedy respondió: «Gracias, señor presidente. Nos encargamos de ello».

Varios expertos en salud pública advirtieron que los cambios podrían alimentar brotes de enfermedades prevenibles.

“Creo que un calendario reducido pondrá en peligro a los niños y sentará las bases para un resurgimiento de enfermedades prevenibles”, dijo la Dra. Caitlin Rivers, epidemióloga y directora del Centro de Innovación en Respuesta a Brotes de la Escuela de Salud Pública Bloomberg de Johns Hopkins.

Dinamarca no es un buen modelo para la política estadounidense de vacunas, afirmó Anders Hviid, quien dirige la investigación sobre seguridad y eficacia de las vacunas en el Statens Serum Institut de Dinamarca.

Son «dos países muy diferentes. La salud pública no es uniforme», declaró a CNN en un correo electrónico.

En Dinamarca, «todos tienen acceso a una excelente atención prenatal e infantil. Según tengo entendido, esto no ocurre con todos en Estados Unidos. Las vacunas previenen infecciones que pueden tener consecuencias desfavorables para los niños que no tienen acceso a una buena atención médica».

Información vacilante

El HHS afirmó en un comunicado que reducir la cantidad de vacunas recomendadas ayudaría a restablecer la confianza pública en las agencias de salud, y posiblemente en las propias vacunas. La agencia argumentó que, a pesar de recomendar más vacunas, EE. UU. no tiene tasas de vacunación más altas que países similares que se basan en la educación en lugar de en la obligatoriedad.

La difusión y los mensajes del gobierno sobre las vacunas han cambiado enormemente bajo el liderazgo de Kennedy, quien ha cuestionado la seguridad de las vacunas durante décadas.

Es un “momento confuso” para los médicos y los padres, dijo el lunes el Dr. Sean O’Leary, presidente del Comité de Enfermedades Infecciosas de la Asociación Estadounidense de Pediatría.

“Lo que se anunció hoy es parte de un esfuerzo de décadas por parte del secretario de salud para difundir miedo y falsedades sobre las vacunas, y este es otro paso en el esfuerzo del secretario para desmantelar el sistema de vacunación de Estados Unidos”, dijo O’Leary.

Al mismo tiempo, la información pública sobre las tasas de vacunación es vacilante.

La semana pasada, los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS) eliminaron la obligación de que los estados informaran sobre el estado de vacunación infantil de sus beneficiarios, una medida que, según los expertos, podría generar dudas innecesarias sobre la importancia de las vacunas. El 30 de diciembre, los CMS enviaron una carta a los funcionarios de salud estatales indicando que ya no es necesario enviar los datos de vacunación a la agencia que supervisa Medicaid y Medicare.

“Este es otro mensaje que podría generar dudas en la gente sobre la necesidad de las vacunas, y eso no es algo que esté respaldado por la ciencia actual”, dijo la Dra. Michelle Fiscus, pediatra y directora médica de la Asociación de Gerentes de Inmunización.

El requisito de los CMS de informar sobre el estado de vacunación infantil era relativamente nuevo (se implementó en 2024) y existen otros sistemas federales para monitorear las tasas de vacunación. Sin embargo, más del 40 % de los niños en EE. UU. están cubiertos por Medicaid y el Programa de Seguro Médico para Niños (CHIP), y la vigilancia de la vacunación ofrece información importante.

Los CMS afirmaron que planean explorar opciones para facilitar el desarrollo de nuevas medidas de vacunación tras eliminar este requisito. Estas nuevas medidas podrían incluir el seguimiento de la frecuencia con la que se informa a los padres sobre la seguridad y los efectos secundarios de las vacunas, así como sobre los calendarios de vacunación alternativos, así como la forma de captar las preferencias relacionadas con las vacunas y cómo se pueden tener en cuenta las exenciones religiosas.

Los estados pueden seguir informando voluntariamente los datos de vacunación infantil a los CMS, pero Fiscus dice que eso puede depender del partido político de los líderes locales.

“Creo que esto contribuirá a esta división entre estados según su partido de gobierno”, dijo. “Veremos más de esta disparidad de políticas estatales en torno a las vacunas, y eso es lamentable, porque estas enfermedades no se preocupan tanto por las fronteras estatales”.