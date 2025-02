Detienen concierto de Ed Sheeran en India por tocar en la calle sin permiso: Policía desconectó su equipo

(CNN/CNN Chile) El cantante británico Ed Sheeran protagonizó un insólito episodio en la ciudad de Bangalore, India, cuando la Policía interrumpió su actuación callejera en una zona concurrida y le desconectó el equipo en plena interpretación de su famoso tema Shape of You.

Sheeran, quien se encuentra en India como parte de su gira “Mathematics”, decidió sorprender a sus fans con una presentación espontánea en la Church Street, una de las más transitadas de la ciudad. Sin embargo, la Policía local intervino rápidamente, alegando que el cantante no tenía permiso para tocar en el lugar.

Según testigos y videos virales en redes sociales, un oficial con uniforme caqui desconectó los cables de la guitarra y el micrófono de Sheeran mientras este cantaba, lo que provocó una reacción de frustración por parte del artista, quien levantó las manos en señal de desconcierto.

El subcomisionado de la Policía de Bengaluru, Shekhar H. Tekkannavar, afirmó que el permiso fue denegado previamente debido a la gran afluencia de personas en la zona. Además, según las autoridades, un ciudadano realizó una denuncia al ver que el concierto había comenzado.

Por su parte, Sheeran desmintió la versión oficial y aseguró en Instagram que sí contaba con autorización para realizar la presentación callejera.

El video del incidente se hizo viral en plataformas como X (Twitter), donde un usuario escribió: “Fui a caminar por Church Street y me encontré con Ed Sheeran tocando en vivo. ¡Qué ciudad!”. Otros internautas criticaron a la Policía, argumentando que hay problemas más importantes en la ciudad de 14 millones de habitantes, como la congestión vehicular y la escasez de agua.

A pesar del altercado, Sheeran sigue con su agenda de conciertos en India, donde realizará dos espectáculos más antes de viajar a China y los Emiratos Árabes Unidos. Además, recientemente anunció que se convertirá en el primer artista occidental en actuar en Bután, un hito histórico en su carrera.

Indian Police acting like Tyrants and pulled plug on Ed Sheran despite having proper permission from the authorities. Thats how Indian Police act towards locals all the time.#edsheeranconcert pic.twitter.com/VnFrVbulbn

— Crime Reports India (@AsianDigest) February 9, 2025