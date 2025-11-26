Dos guardias nacionales mueren tras tiroteo en las cercanías de la Casa Blanca

Los oficiales de la Guardia Nacional murieron después de recibir disparos en Washington, DC, confirmó el gobernador de Virginia Occidental, Patrick Morrisey.

(CNN) – Dos miembros de la Guardia Nacional de Virginia Occidental murieron en un tiroteo en Washington el miércoles, según informó el gobernador de Virginia Occidental, Patrick Morrisey.

El tiroteo ocurrió en el centro de Washington el miércoles, según una fuente familiarizada con los primeros informes y un funcionario policial.

Los dos miembros de la Guardia Nacional intercambiaron disparos con el presunto atacante armado antes de ser abatidos, según dos fuentes policiales. Las fuentes señalaron que el sospechoso fue detenido y trasladado del lugar en una camilla.

La Policía Metropolitana de la ciudad de Washington dijo en X que el lugar de la escena está asegurada y que un sospechoso está bajo custodia. Aconsejaron a la gente evitar el área.

La Guardia Nacional no respondió de inmediato a la solicitud de comentarios. Las circunstancias del tiroteo no están claras de inmediato.

El presidente Donald Trump ha sido informado sobre el tiroteo, dijo la secretaria de prensa Karoline Leavitt en un comunicado.

“La Casa Blanca está al tanto y monitoreando activamente esta trágica situación”, dijo Leavitt, y agregó: “El Presidente ha sido informado”.

Elementos de la Guardia Nacional de varios estados han estado en Washington durante meses como parte de la ofensiva contra el crimen del presidente Donald Trump en la capital del país, la cual desde entonces se ha expandido a otras ciudades en todo el país.

Trump movilizó a la Guardia Nacional en agosto y las fuerzas militares fueron autorizadas a realizar actividades de aplicación de la ley.

CNN informó en exclusiva el mes pasado que las fuerzas de la Guardia Nacional permanecerán movilizadas en la ciudad al menos hasta febrero.

Sin embargo, la semana pasada un juez federal detuvo la movilización de la Guardia Nacional en la ciduad de Washington, dictaminando que Trump y el Departamento de Defensa desplegaron ilegalmente a las fuerzas militares.

En su fallo, la jueza dijo que había “más de 2.000 integrantes de la Guardia Nacional” todos los días en la ciudad.

La jueza no ordenó inmediatamente que la Guardia Nacional abandonara la ciudad, dando al Gobierno de Trump algo de tiempo para presentar una apelación.

No hay otras víctimas en el tiroteo de la Guardia Nacional, dice una fuente familiarizada con la investigación

Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley no están rastreando a ninguna otra víctima del tiroteo del miércoles más allá de los dos oficiales de la Guardia Nacional y el sospechoso, según una fuente familiarizada con la investigación.

La fuente también dijo que el sospechoso fue baleado por la policía y que el motivo del tirador aún no está claro en la etapa inicial de la investigación.

Una víctima fue trasladada por aire a un hospital local, dice la Policía de Parques de EE. UU.

Una de las víctimas del tiroteo del miércoles fue trasladada por aire a un hospital local, dijo la Policía de Parques de Estados Unidos en una publicación en X.

No estaba claro de inmediato si la víctima era uno de los miembros de la Guardia Nacional o el sospechoso.

“Nuestros pensamientos y oraciones están con las víctimas y sus familias”, dijo la agencia.