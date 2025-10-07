Mundo gaza

Con información de CNN

Tras dos años de ataques de Israel: Cada 52 minutos muere un niño en Gaza, según funcionaros palestinos

Por CNN Chile

07.10.2025 / 22:00

Las cifras reveladas este martes por el Ministerio de Salud de Gaza retratan un escenario devastador para la infancia: más de 20 mil niños muertos, cientos de bebés fallecidos tras nacer, más de 58 mil huérfanos y más de 900 mil sin acceso a educación.

(CNN) – Defensores de los derechos humanos intensificaron este martes los llamados para poner fin de manera permanente a la ofensiva de Israel en Gaza y para la liberación de todos los rehenes en manos de Hamás, dos años después de los ataques del 7 de octubre de 2023 en el sur de Israel.

Más de 24 meses de hostilidades han dejado grandes extensiones de Gaza inhabitables, borrado familias enteras y han dejado huérfanos a decenas de miles de niños.

Las mujeres están sufriendo abortos espontáneos tras verse obligadas a realizar agotadores desplazamientos del norte al sur de Gaza, según James Elder, portavoz de la agencia de la ONU para la infancia.

Mientras tanto, los niños en la ciudad más grande de Gaza están descalzos y hambrientos, sin “ningún lugar a donde ir”, informó el funcionario de UNICEF el 3 de octubre.

“Las madres cargan a niños cuya piel sangra por erupciones. Los niños se estremecen ante los incesantes bombardeos aéreos. Y los niños miran al cielo siguiendo el fuego de helicópteros y drones”, dijo Elder en un comunicado. “Todos tienen alguna responsabilidad en esto, pero solo hay una víctima. Ayer, hoy y, sin una acción significativa, mañana. Los niños palestinos”.

Este es un desglose de cómo la guerra ha impactado a los niños en Gaza desde el 7 de octubre de 2023, según cifras publicadas el martes por el Ministerio de Salud del enclave:

  • Al menos 20.179 niños han muerto.
  • Al menos 1.029 niños menores de un año han muerto.
  • Al menos 420 bebés nacieron y después murieron.
  • Al menos 58.554 niños han quedado huérfanos.
  • Al menos 1.102 niños son ahora amputados.
  • Al menos 914.102 han sido privados de educación.

