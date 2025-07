¿Dónde no están hartos de los turistas en España? Estas regiones aún los reciben bien

Mallorca, Ibiza y Barcelona son destinos que gozan de gran popularidad durante la temporada estival. Sin embargo, muchos ciudadanos españoles han manifestado su cansancio frente al turismo masivo, ya que este fenómeno ha agravado la crisis habitacional. Aun así, todavía existen diversas alternativas para descubrir rincones de España donde el turismo no genera rechazo.

(CNN) — Durante los últimos dos años, el verano en España ha estado marcado por fuertes protestas contra el turismo: turistas empapados por residentes enfadados armados con pistolas de agua en Barcelona y manifestantes marchando con pancartas que proclaman “Tu paraíso es nuestra pesadilla” en las Islas Baleares suelen acaparar titulares cuando comienza la saturación de la temporada estival.

El turismo es un pilar de la economía española, ya que aporta más del 12 % al PIB nacional. Sin embargo, en destinos donde los cruceros desembarcan multitudes constantemente y los alquileres tipo Airbnb en los centros urbanos agravan la crisis de vivienda que ha empujado a los residentes a las afueras de sus propias ciudades, la avalancha anual de visitantes se ha convertido en un punto de conflicto.

Es poco probable que los turistas dejen de visitar el país. Más del 80 % de los turistas en España se concentran en las islas y en la costa mediterránea —y principalmente en la temporada de verano—, según Manuel Butler, director de la Oficina Española de Turismo en Londres.

Centros vacacionales como Benidorm, Lloret de Mar y Torremolinos se construyeron en torno al turismo durante muchas décadas y cuentan con la infraestructura necesaria para recibir visitantes sin problemas, dijo Butler a CNN.

Sin embargo, señala que ahora hay una campaña concertada en España para ampliar los horizontes de los turistas.

“España tiene la responsabilidad de encabezar el cambio hacia un modelo más sostenible ambiental y socialmente”, afirmó. “Estamos animando a los visitantes a explorar nuestras regiones menos conocidas, quedarse más tiempo y viajar fuera de los meses de mayor afluencia de verano, siempre que sea posible”.

Para quienes prefieren ser parte de la solución y no del problema, España tiene muchos destinos que no sufren el exceso de turismo, donde los visitantes pueden disfrutar no solo de una experiencia menos saturada, sino también del privilegio de ser un huésped bienvenido.

La Rioja: vino, y mucho más

Entre las regiones menos visitadas por extranjeros se encuentra La Rioja, en el norte de España: solo 180.000 personas la visitaron en 2024, en comparación con los 15,5 millones de turistas que se alojaron en Barcelona. Esto a pesar de que la zona es familiar gracias a uno de los productos más apreciados del país: el vino.

La Rioja, en las ondulantes laderas de los Pirineos, alberga más de 500 bodegas, plantadas con uvas Tempranillo, Garnacha, Mazuelo y Graciano. Las bodegas van desde pequeñas empresas familiares hasta algunos de los nombres más reconocidos de la industria; todas ellas ofrecen visitas a las cavas y catas.

Marqués de Riscal es una catedral del vino con hotel y bodega, diseñada por Frank Gehry: su exterior de formas metálicas onduladas y coloridas es un contrapunto al Guggenheim Bilbao, también de Gehry. Otra bodega, CVNE, cuenta con cavas diseñadas por el estudio de Gustave Eiffel en 1909.

Pero La Rioja tiene mucho más. Las ciudades medievales de Haro y Logroño, separadas por 40 minutos en auto, están llenas de calles empedradas, iglesias antiguas y animados bares de tapas que sirven especialidades regionales como patatas a la riojana (patatas con pimientos y chorizo) y chuletillas de cordero asadas sobre sarmientos.

Y también hay cultura. A unos 40 minutos al sur de Haro se encuentran dos monasterios románicos, San Millán de Yuso y Suso, ambos fundados en el siglo VI.

Los amantes de la naturaleza se sentirán atraídos por los paisajes, desde la escarpada Sierra de la Demanda hasta los fértiles valles fluviales, perfectos para hacer senderismo y ciclismo siguiendo un tramo más tranquilo del Camino de Santiago, la ruta de peregrinación que lleva a la catedral de Santiago de Compostela en el norte de España.

El último sábado de junio, Haro —la ciudad con la mayor concentración de bodegas centenarias— se transforma para una celebración de la uva. Los asistentes se visten de blanco para la llamada Batalla del Vino, en la que se lanzan unos 50.000 litros de vino tinto entre sí usando botellas, cubos y pistolas de agua en una batalla simbólica.

“Serán bienvenidos por los lugareños, que están orgullosos de compartir su gastronomía y cultura con el mundo”, dijo José del Moral, quien alquila apartamentos turísticos en la ciudad.

Extremadura, una tierra rica en historia

Pocos turistas se adentran en la región interior de Extremadura, que comparte su frontera más occidental con Portugal. Si lo hicieran, descubrirían una tierra rica en historia con nada menos que tres sitios que son Patrimonio de la Humanidad de la Unesco: Cáceres, Mérida y Guadalupe. También está Monfragüe, un parque nacional de importancia internacional y refugio para aves migratorias; Villuercas-Ibores-Jara, un geoparque de la Unesco; y la primera playa de agua dulce con Bandera Azul de España, la Playa de Orellana.

A pesar de haber servido como escenario para varias locaciones de Game of Thrones —el castillo de Trujillo fue Casterly Rock y Cáceres fue King’s Landing, mientras que una gran batalla con dragones de la séptima temporada se filmó a las afueras de la ciudad—, Extremadura sigue sin ser un destino habitual para turistas internacionales o incluso nacionales.

La ciudad de Mérida alberga algunas de las ruinas romanas mejor conservadas fuera de Italia. En las noches de verano, durante julio y agosto, se representan dramas clásicos en el Teatro Romano.

La capital provincial, Cáceres, una de las ciudades amuralladas medievales mejor conservadas de España, ha sido durante mucho tiempo un destino para los amantes de la gastronomía, en parte gracias al restaurante Atrio, galardonado con tres estrellas Michelin, y a una nueva ola de taperías en la animada calle Pizarro, que se centran en ingredientes locales (como la Torta del Casar, un queso local elaborado con leche de oveja).

En cuanto a cultura, cada mayo se celebra una edición anual del festival de música WOMAD, mientras que el Museo de Arte Contemporáneo Helga de Alvear, inaugurado en 2021, exhibe obras de la vasta colección privada de la fallecida coleccionista Helga de Alvear, quien murió a principios de este año.

El Real Monasterio de Santa María de Guadalupe, otro sitio que es Patrimonio de la Humanidad de la Unesco, es un lugar de peregrinación que fue visitado por Cristóbal Colón para dar gracias a su regreso del Nuevo Mundo.

Extremadura también alberga un sitio en la lista “tentativa” de Patrimonio Mundial de la Unesco: Trujillo, una ciudad medieval encaramada en una colina. La ciudad fue hogar de conquistadores que, tras regresar con riquezas de Sudamérica, construyeron palacios elaborados alrededor de una gran plaza.

“La gente de Extremadura tiende a subestimar la riqueza que tiene a su alrededor en paisajes, naturaleza y tradiciones, y muestra sorpresa, alegría y orgullo de que personas vengan de lejos a visitar este tesoro olvidado”, explicó Martin Kelsey, quien dirige la Casa Rural El Recuerdo junto a su esposa Claudia y organiza excursiones de observación de aves al Parque Nacional de Monfragüe, que alberga una de las mayores colonias de buitres negros del planeta.

“Para quienes buscan ese sentido de autenticidad y atemporalidad, Extremadura es el lugar”.

La Costa Verde al norte de España

Si descansar en una playa de arena es un requisito para tus vacaciones de verano pero quieres evitar los saturados resorts del Mediterráneo, España cuenta con una extensa costa que no solo está prácticamente intacta, sino que también es relativamente desconocida para los turistas extranjeros.

Dirígete a la Costa Verde en el norte, pero evita el paraíso gastronómico de San Sebastián —que en verano está abarrotado— y comienza más al oeste, en la región de Cantabria. Continúa hacia el oeste por Asturias y sigue la costa atlántica hasta Galicia. Aquí encontrarás una espectacular costa jurásica de acantilados escarpados, calas escondidas y puertos pesqueros, con extensas playas de arena azotadas por el oleaje.

“Viajar por la costa norte de España es una de mis actividades favoritos, especialmente en verano, cuando las temperaturas suelen ser más frescas que en el resto del país”, explicó Karen Rosenblum, de Spain Less Traveled, quien asesora a viajeros sobre cómo planificar sus viajes de manera responsable.

Los visitantes descubrirán que el norte de España tiene culturas y gastronomía propias. Prueba los percebes, de aspecto extraño, recolectados en rocas marinas, quesos intensos elaborados en cuevas de montaña y la sidra local, servida con un escanciado especial para airear la bebida antes de que caiga en el vaso.

El turismo rural es el eje de la nueva estrategia nacional de turismo de España. Los Senderos Azules de Galicia son una red de rutas de senderismo que rivalizan con el saturado Camino de Santiago; este año se sumaron siete nuevos senderos en las provincias de A Coruña y Pontevedra, incluyendo rutas por la costa atlántica y caminos ribereños tierra adentro.

“Estas rutas ofrecen a los excursionistas la oportunidad de explorar uno de los tesoros naturales menos conocidos de España”, dijo Jessica Harvey Taylor, portavoz de la Oficina Española de Turismo en Londres.

“Todos estamos comprometidos con el desarrollo de un turismo más sostenible… y con afrontar los retos del turismo excesivo”.

El Hierro: la isla menos visitada de España

Aunque el turismo excesivo en destinos vacacionales populares de España como Mallorca, Ibiza y Tenerife ha acaparado titulares, eso no significa que debas evitar por completo la vida isleña.

La pequeña isla de El Hierro, la más agreste y occidental de las Islas Canarias, se ha convertido en un referente del turismo sostenible.

“Queremos aumentar el turismo y, al mismo tiempo, mejorar el nivel de vida en la isla, pero no a costa de la calidad de vida de los residentes ni de los recursos naturales de la isla”, afirmó Davinia Suárez Armas, consejera de turismo de El Hierro.

Sin vuelos directos desde fuera del archipiélago, solo los viajeros más intrépidos se aventuran a sus costas: de los aproximadamente 26.100 visitantes que recibió El Hierro en 2024, solo 4.102 procedían del extranjero. En comparación, la vecina Tenerife recibió 7,2 millones de visitantes en el mismo periodo, el 87 % de ellos extranjeros.

“El Hierro es una de las islas más sostenibles del mundo, lo que supone un gran atractivo para los visitantes”, dijo Suárez Armas.

Las ambiciones de autosuficiencia energética de El Hierro permitieron que el año pasado la isla produjera energía para todo su territorio durante casi 36 días utilizando fuentes renovables.

Con un terreno volcánico abrupto y densos bosques que albergan unas 100 especies endémicas de flora y fauna, El Hierro está catalogada como Reserva de la Biosfera por la Unesco. En la costa este se encuentra la playa de Timijiraque, de guijarros negros, la rojiza El Verodal, al oeste, y la blanca arena de Arenas Blancas, en el extremo occidental. Pero es en el agua donde se encuentra el verdadero tesoro: El Hierro es considerado uno de los mejores destinos de buceo de Europa.

También es conocida por actividades al aire libre como el parapente, el senderismo y el ciclismo.

“Además de la belleza natural y paisajística de nuestra isla, los visitantes se sienten atraídos por la amabilidad de la gente local, la gastronomía auténtica y la diversidad de oportunidades para disfrutar del entorno”, señaló Suárez Armas.

Teruel: la tierra que el tiempo olvidó

Si realmente quieres descubrir una joya escondida, dirígete a la provincia de Teruel, en el este de España. La población allí se sintió tan olvidada por el mundo moderno que incluso lanzó un partido político —“Teruel Existe”— para recordarle al resto de España que estaban ahí. Ganó su primer escaño en las elecciones de 2019.

Sin red ferroviaria, los viajeros deben llegar por carretera, conduciendo al menos cuatro horas al sur de Barcelona o tierra adentro desde Valencia, hasta un paisaje de leyenda salpicado de pueblos amurallados mudéjares, que mezclan arquitectura islámica y cristiana, aferrados a laderas empinadas alrededor de castillos en ruinas.

Aquí, la búsqueda de trufas es una de las actividades clave. También encontrarás rutas de senderismo que te llevan junto a huellas de dinosaurios de 150 millones de años y a cascadas y ríos que ofrecen irresistibles zonas de baño en plena naturaleza.

Alasdair Grant es uno de los pioneros que vio el potencial turístico de esta región olvidada y transformó una antigua masía fortificada de nueve habitaciones en el Mas de la Serra Wilderness Retreat, con vistas al Parque Natural dels Ports, que se extiende por las fronteras de Aragón, Cataluña y Valencia a lo largo del delta del Ebro.

“Aquí estás lejos de las multitudes, donde los visitantes extranjeros aún son bienvenidos como una novedad”, dijo.

“El turismo es importante para la economía local, pero no es abrumador y no hay resentimiento como se ve en algunas ciudades y zonas costeras. Esta zona necesita visitantes, y puedes tenerla para ti solo.”