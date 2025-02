Trump minimiza a Zelenski y advierte que Putin podría tomar toda Ucrania “si quisiera”

El presidente de Estados Unidos criticó la falta de avances en la guerra y aseguró que Volodímir Zelenski "no tiene cartas" para negociar.

(CNN) – El presidente Donald Trump dijo que el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, no tiene “cartas” y no es “importante estar en las reuniones”, al tiempo que advirtió que el presidente ruso, Vladímir Putin, podría tomar toda Ucrania “si quisiera” el viernes.

“He estado observando durante años, y lo he estado viendo negociar sin cartas. No tiene cartas. Y uno se cansa de eso. Uno simplemente se cansa de eso. Y yo estoy harto”, dijo Trump en una entrevista en el programa The Brian Kilmeade Show de Fox News Radio después de que Kilmeade lo presionara sobre la culpa de Rusia por la guerra.

“Ha estado en reuniones durante tres años y no se ha logrado nada. Por lo tanto, no creo que sea muy importante estar en reuniones, para ser honesto”, continuó Trump sobre Zelensky. “Hace que sea muy difícil llegar a acuerdos. Pero miren lo que le ha pasado a su país, ha sido demolido”.

El presidente estadounidense también dijo que Putin podría tomar toda Ucrania “si quisiera”, y agregó que es por eso que Zelensky debería estar trabajando para llegar a un acuerdo con la nación que invadió hace casi tres años.

“Quiere llegar a un acuerdo”, dijo Trump sobre Putin: “Y no tiene por qué llegar a un acuerdo, porque si quisiera, conseguiría todo el país”.

Trump criticó al expresidente Joe Biden y a Zelensky, acusándolos de no hacer lo suficiente para trabajar hacia un compromiso que podría haber evitado la invasión rusa de Ucrania en 2022.

“Putin podría haber sido disuadido fácilmente, pero no sabían cómo hablar”, dijo Trump. Trump dijo que no estaba “tratando de hacer que Putin sea más agradable o mejor”, pero agregó que la guerra nunca debió haber sucedido.

También expresó su decepción por el rechazo de Zelensky al acuerdo sobre minerales de tierras raras.