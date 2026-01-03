Donald Trump publica la primera imagen oficial de la captura de Nicolás Maduro

El exmandatario difundió la imagen en Truth Social y la atribuyó a la detención del presidente venezolano, aunque hasta ahora no existe confirmación oficial independiente sobre la identidad ni el contexto del registro.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, publicó este sábado en su red social Truth Social una imagen que atribuyó a la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro, en medio de la escalada de tensión entre Washington y Venezuela.

La fotografía muestra a Maduro esposado, con antifaz oscuro, audífonos de protección y vestimenta deportiva, sentado al interior de lo que aparenta ser un vehículo militar, mientras sostiene una botella de agua.

La imagen fue difundida por Trump como el primer registro oficial del operativo que, según sus declaraciones previas, culminó con la detención del mandatario venezolano.

Hasta el momento, no existe confirmación independiente por parte de autoridades estadounidenses, del Gobierno venezolano ni de organismos internacionales que valide la autenticidad, el contexto ni la identidad de la persona retratada en la imagen difundida por el exmandatario.

La publicación se suma a una serie de mensajes de Trump en los que ha asegurado que Maduro fue capturado, trasladado en un buque de la Armada estadounidense y puesto a disposición de la justicia en Nueva York, afirmaciones que no han sido corroboradas oficialmente.

Desde Caracas, las autoridades venezolanas han denunciado una “agresión militar” extranjera y han reconocido desconocer el paradero del presidente, mientras que Washington no ha emitido hasta ahora un pronunciamiento institucional que confirme las versiones difundidas en redes sociales.

La situación permanece en desarrollo.