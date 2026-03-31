Donald Trump ofrecerá una “actualización importante” sobre Irán en un discurso este miércoles 1 de abril

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dará un discurso sobre el conflicto en Medio Oriente. La secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, adelantó que proporcionará una “actualización importante sobre Irán”.

(CNN) – El presidente Donald Trump ofrecerá un discurso a la nación el miércoles por la noche sobre Irán, dijo la secretaria de prensa de la Casa Blanca.

“Mañana por la noche a las 9 p.m. ET, el presidente Trump dará un Discurso a la Nación para proporcionar una actualización importante sobre Irán”, publicó Karoline Leavitt en X.

Más temprano hoy en el Despacho Oval, Trump dijo que prevé una conclusión de la guerra “en quizá dos semanas”, enfatizando que podría alcanzarse un posible acuerdo.

EE.UU. habrá “terminado” con el conflicto con Irán en las próximas 2-3 semanas, dice Trump

Estados Unidos podría terminar su guerra con Irán en un plazo de dos a tres semanas, dijo este martes el presidente Donald Trump.

“Hemos tenido un cambio de régimen. Ahora bien, el cambio de régimen no era una de las cosas que yo tenía como objetivo. Yo tenía un objetivo: que no tengan arma nuclear, y ese objetivo se ha alcanzado. No tendrán armas nucleares. Pero estamos terminando el trabajo, y creo que en quizá dos semanas, quizá un par de días más, para hacer el trabajo. Pero queremos destruir cada una de las cosas que tienen”, dijo Trump desde el Despacho Oval.

El presidente añadió que es posible que la guerra termine antes si se alcanza un acuerdo.

“Es posible que tengamos un acuerdo porque ellos quieren llegar a un acuerdo. Quieren llegar a un acuerdo más de lo que yo quiero llegar a un acuerdo. Pero en un período de tiempo bastante corto, habremos terminado”, dijo Trump.

“Ahora tenemos un grupo de personas que es muy… que son muy diferentes. Son mucho más razonables”, dijo, proyectando optimismo sobre las conversaciones.

Trump reiteró que la reapertura del estrecho de Ormuz debería ser problema de otros países, diciendo que dependerá de ellos asegurar la vía marítima crítica.

“Si Francia u otro país quiere obtener petróleo o gas, ustedes suben por el estrecho y —el estrecho de Ormuz— ellos subirán hasta allí y podrán valerse por sí mismos”, dijo.

“Lo que ocurra en el estrecho, no vamos a tener nada que ver”, añadió.

Con información de Elise Hammond.