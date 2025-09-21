Donald Trump Jr. asegura que Charlie Kirk era como “un hermano pequeño” para él, durante su funeral en Estados Unidos

En su homenaje, el hijo mayor del expresidente narró momentos clave de su amistad con Kirk, incluyendo incidentes en universidades marcados por protestas, y cerró con un llamado a la audiencia a no rendirse ante el miedo.

(CNN) – Donald Trump Jr., el hijo mayor del presidente Donald Trump, comenzó su homenaje a Charlie Kirk con algunas bromas sobre su padre antes de describir a Kirk como “como un hermano pequeño” para él.

Antes de su asesinato, Trump Jr. dijo que Kirk le dijo: “Quiero ser recordado por mi coraje, por mi fe”.

En su discurso, Trump Jr. reflexionó sobre una conversación con Kirk durante las elecciones de 2016, cuando este sugirió organizar eventos en los campus universitarios. Inicialmente dudoso, Trump Jr. pensó que la idea era descabellada, pero Kirk logró convencerlo de intentarlo.

Trump Jr. luego relató un momento tenso en la Universidad Estatal de Michigan, donde, justo antes de subir al escenario, la policía estatal les informó que ya no podían garantizar su seguridad debido a la escalada de protestas.

“Eso parecía una buena razón para empacar y marcharnos”, dijo Trump Jr. “Pero fue una de las muchas veces que coincidí con Charlie cuando dijo: ‘Ni hablar, vamos a ir de todas formas'”.

Luego desafió a la multitud que lo vitoreaba, preguntando: “¿Se rendirán? ¿Retrocederán? ¿Se dejarán vencer por el miedo?”. La multitud estalló en un sonoro y unánime “No”.

“Hace once días, cuando un asesino cobarde se arrastraba sobre su estómago para acabar con la vida de Charlie en la Tierra, apuesto a que Charlie vio al Hijo de Dios de pie para darle la bienvenida a casa”, dijo Trump Jr.

“Su legado debe ser que cuando le quitaron la vida, un millón de Charlies más aparecieron para llenar el vacío”.