Trump dice que Ormuz está abierto, pero EE. UU. mantendrá bloqueo a Irán “hasta que el acuerdo esté completado al 100%”

La reapertura de Ormuz aplica al tránsito comercial, pero Washington mantiene un bloqueo sobre puertos y barcos iraníes mientras continúan las conversaciones por un acuerdo más amplio.

(CNN) — El presidente Donald Trump se ha hecho eco hoy de las noticias procedentes de Irán que indican que el estrecho de Ormuz ha vuelto a abrirse, pero ha aclarado que el actual bloqueo naval estadounidense se mantendrá “hasta que nuestro acuerdo con Irán esté completado al 100%”.

“Este proceso debería avanzar muy rápidamente, ya que la mayoría de los puntos ya se han negociado”, escribió Trump en una publicación en mayúsculas en su plataforma Truth Social el viernes.

Entra en vigor el bloqueo militar estadounidense sobre los puertos iraníes.

Todos los puertos iraníes situados a lo largo del golfo están sujetos a un bloqueo estadounidense; el Mando Central de Estados Unidos ha declarado que el bloqueo se aplicará “a los buques de todas las naciones que entren o salgan de los puertos y zonas costeras iraníes”.

El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán advirtió de que “ningún puerto del Golfo Pérsico ni del mar de Omán estará a salvo” si se amenazan sus propios puertos, según los medios estatales iraníes.

Pakistán, uno de los principales negociadores, ha intensificado sus esfuerzos en los últimos días para garantizar una nueva ronda de conversaciones de paz, después de que la última concluyera en Islamabad el fin de semana sin que se alcanzara ningún acuerdo.

El presidente dijo el jueves que consideraría viajar a Pakistán para firmar un acuerdo de paz si Estados Unidos e Irán llegan a un acuerdo para poner fin a la guerra.

“Iría a Pakistán, sí”, dijo a los periodistas en la Casa Blanca. “Si el acuerdo se firma en Islamabad, podría ir”.

Añadió: “Quieren que vaya”.