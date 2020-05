El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se refirió a las protestas que tuvieron lugar este viernes afuera de la Casa Blanca por la muerte del afroamericano George Floyd a manos de un funcionario de la policía de ese país.

“Los llamados ‘manifestantes’ dirigidos profesionalmente en la Casa Blanca tenían poco que ver con la memoria de George Floyd. Estaban allí solo para causar problemas. El Servicio Secreto (encargado de la seguridad en la Casa Blanca) los manejó fácilmente”, publicó el mandatario en su cuenta de Twitter.

….have been greeted with the most vicious dogs, and most ominous weapons, I have ever seen. That’s when people would have been really badly hurt, at least. Many Secret Service agents just waiting for action. “We put the young ones on the front line, sir, they love it, and….

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 30, 2020