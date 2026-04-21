PDI desarrolla seminario con diversos actores del Estado por catástrofes ambientales

La instancia, llamada “Seminario de Lecciones Aprendidas en Catástrofes por Incendios Forestales”, pone sobre la mesa lo ocurrido en emergencias recientes con el fin de generar acuerdos y aprendizajes compartidos.

Este 21 y 22 de abril, la Policía de Investigaciones (PDI) desarrolla un encuentro con actores estratégicos del ecosistema de seguridad del Estado, en conjunto con equipos especializados en incendios forestales del Estado Mayor Conjunto, Carabineros, Bomberos, Conaf, Senapred, el Ministerio Público y equipos policiales de regiones.

La instancia, denominada “Seminario de Lecciones Aprendidas en Catástrofes por Incendios Forestales”, pone sobre la mesa lo ocurrido en emergencias recientes y, desde ahí, busca generar acuerdos y aprendizajes compartidos.

Según detallaron desde la PDI, el objetivo es establecer consensos, promover buenas prácticas y recoger experiencias entre autoridades y representantes del sector público y privado ligados a la gestión de este tipo de emergencias.

El encuentro también tiene un foco territorial. La idea es incorporar a actores regionales a partir de sus propias experiencias en emergencias ambientales, las que, advirtieron, no solo dejaron pérdidas humanas, sino también impactos económicos, sociales y daños al entorno.

En esa línea, el Jefe Nacional de Delitos contra el Medio Ambiente y Patrimonio Cultural (JENADEMA), prefecto Patricio Rojas Carreño, destacó que la investigación criminal de estos hechos “necesita también de la cooperación de aliados estratégicos, fortalecer nuestros vínculos, generar conocimiento y mejorar continuamente nuestros procesos”.

La actividad buscó, además, ordenar y sistematizar metodologías de trabajo conjunto frente a los incendios recientes en el sur del país, con el objetivo de anticiparse a futuras emergencias y evitar que se repitan tragedias de gran escala.