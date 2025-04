Donald Trump dijo que las personas que ingresan a EE.UU. ilegalmente obtendrán lo que sus abogados digan

El presidente de Estados Unidos, en el marco del cumplimiento de sus primeros 100 días de mandato, señaló que las personas que ingresan al país de manera ilegal enfrentan un estándar diferente: “Obtienen lo que digan mis abogados”.

(CNN) – El presidente Donald Trump puso en duda las protecciones del debido proceso en el sistema de inmigración de EE.UU. y desafió el papel de los tribunales durante un intercambio tenso con Terry Moran de ABC en una entrevista que se emitió en el día 100 de su cargo.

“Estas personas entraron. No son ciudadanos. Entraron ilegalmente”, dijo Trump, afirmando que asesinos han entrado al país y que tener audiencias para cada uno tomaría demasiado tiempo. “Tenemos que sacarlos”.

Moran respondió, preguntando: “Pero en nuestro país, incluso los malos tienen derecho al debido proceso, ¿verdad?”

Trump respondió: “Si las personas entran a nuestro país ilegalmente, hay un estándar diferente… Obtienen un proceso donde tenemos que sacarlos”, continuó. “Obtienen lo que mis abogados digan”.

El presidente luego defendió la deportación de Kilmar Ábrego García, un padre de Maryland que la administración reconoció en documentos judiciales que fue deportado por error a El Salvador.

“El abogado que dijo que fue un error… no debería haber dicho eso”, afirmó Trump.

Cuando se le preguntó por qué no ha llamado al presidente de El Salvador, Nayib Bukele, y pedido que Ábrego García sea devuelto, Trump dijo: “Si él fuera el caballero que dices que es, lo haría, pero no lo es”.

Sin embargo, cuando se le presionó sobre la orden de la Corte Suprema para que el Gobierno facilite su regreso, Trump se distanció de la postura de la administración.

“Yo no soy el que toma esta decisión. Tenemos abogados”, dijo, agregando: “Yo sigo la ley.”

Trump se niega a decir si confía en Vladimir Putin, pero afirma que “le gustaría detener la guerra”

El presidente de EE.UU., Donald Trump, dijo que cree que Vladimir Putin quiere poner fin a la guerra con Ucrania en una entrevista con ABC hoy, mientras reconoce que es “posible” que el presidente de Rusia “podría estar apoyándome” en las negociaciones de paz en curso.

Trump dijo que cree que a Putin “le gustaría detener la guerra” con Ucrania, y agregó: “Sí, creo que sí… Su sueño era apoderarse de todo el país. Creo que por mí, no va a hacer eso”.

Sin embargo, al ser presionado sobre si confía en el presidente de Rusia, Trump se mostró evasivo.

“No confío en ti. No confío en mucha gente”, dijo Trump. “No confío en mucha gente, pero creo esto: creo que él, digamos que me respeta, y creo que por mí, no va a apoderarse de todo, pero su decisión, su elección, sería apoderarse de toda Ucrania”.

El sábado, Trump cuestionó si Putin quiere un acuerdo de paz poco después de reunirse con su homólogo de Ucrania Volodymyr Zelensky en el corazón del Vaticano, minutos antes del inicio del funeral del papa Francisco.

En una publicación de Truth Social enviada al regresar de Roma tras la reunión, Trump planteó la posibilidad de aplicar nuevas sanciones a Rusia después de su asalto a Kyiv la semana pasada. Escribió que el bombardeo aéreo de Putin sobre Kyiv “me hace pensar que tal vez no quiere detener la guerra, que solo me está dando órdenes y que hay que tratarlo de otra manera, ¿con sanciones ‘bancarias’ o ‘secundarias’? ¡Demasiada gente está muriendo!”

En una entrevista de hoy con ABC News, Trump habló sobre la reunión del sábado con Zelensky y le dijo al presentador Terry Moran: “Fue un momento de consuelo, en cierto sentido, porque muchísima gente está muriendo, mucha de su gente está muriendo, las están matando, y me siento muy mal por ello”.