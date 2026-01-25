Mundo estados unidos

Donald Trump dice que no asistirá al Super Bowl y que está “en contra” de Bad Bunny y Green Day: “Son una pésima elección”

Por CNN Chile

25.01.2026 / 11:04

{alt}

El mandatario asistió a la final del fútbol americano del año pasado entre los Kansas City Chiefs y los Philadelphia Eagles.

(EFE) – El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sostuvo que no asistirá al Super Bowl de este febrero y que está “en contra” del cantante Bad Bunny y la banda Green Day, los artistas seleccionados para el espectáculo del medio tiempo.

Estoy en contra de ellos. Creo que es una pésima elección. Lo único que hace es sembrar odio. Terrible”, dijo Trump desde el Despacho Oval a New York Post, en una entrevista publicada este sábado.

No obstante, el mandatario republicano dijo que los músicos —críticos del presidente— no son la razón por la que no asistirá al partido el próximo 8 de febrero en el Levi’s Stadium, de Santa Clara, California.

Está demasiado lejos. Me gustaría ir. Me han recibido muy bien en el Super Bowl. Les caigo bien”, dijo Trump, quien anotó que iría si “estuviera un poco más cerca”.

Trump asistió a la final del fútbol americano del año pasado en Nueva Orleans, entre los Kansas City Chiefs y los Philadelphia Eagles.

El puertorriqueño Bad Bunny ha sido abiertamente crítico con Trump, sobre todo con sus políticas antiinmigrantes.

Al igual que el vocalista de Green Day, Billie Joe Armstrong, quien la semana pasada expresó su apoyo a los manifestantes en Minneapolis contra las redadas a inmigrantes por parte del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) en el estado.

DESTACAMOS

Cultura Premios Óscar 2026: Revisa todas las nominaciones a lo mejor del cine

LO ÚLTIMO

País Brigadistas argentinos llegan a Chile para reforzar combate de incendios forestales
Sin cuerdas ni arnés: Alex Honnold hace historia al escalar con éxito edificio de 101 pisos en Taiwán
Incendio en Cerro Placeres: Confirman cuatro fallecidos y PDI indaga origen del fuego
Defensoría de la Niñez por muerte de niño en residencia: “Es indispensable el completo esclarecimiento de estos graves hechos”
Nuevo balance de incendios forestales en el Biobío y Ñuble: 12 incendios en combate y 34 controlados
Estados Unidos: Denuncian deportación de joven colombiana que solicitó asilo con ocho meses de embarazo