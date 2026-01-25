Donald Trump dice que no asistirá al Super Bowl y que está “en contra” de Bad Bunny y Green Day: “Son una pésima elección”

El mandatario asistió a la final del fútbol americano del año pasado entre los Kansas City Chiefs y los Philadelphia Eagles.

(EFE) – El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sostuvo que no asistirá al Super Bowl de este febrero y que está “en contra” del cantante Bad Bunny y la banda Green Day, los artistas seleccionados para el espectáculo del medio tiempo.

“Estoy en contra de ellos. Creo que es una pésima elección. Lo único que hace es sembrar odio. Terrible”, dijo Trump desde el Despacho Oval a New York Post, en una entrevista publicada este sábado.

No obstante, el mandatario republicano dijo que los músicos —críticos del presidente— no son la razón por la que no asistirá al partido el próximo 8 de febrero en el Levi’s Stadium, de Santa Clara, California.

“Está demasiado lejos. Me gustaría ir. Me han recibido muy bien en el Super Bowl. Les caigo bien”, dijo Trump, quien anotó que iría si “estuviera un poco más cerca”.

Trump asistió a la final del fútbol americano del año pasado en Nueva Orleans, entre los Kansas City Chiefs y los Philadelphia Eagles.

El puertorriqueño Bad Bunny ha sido abiertamente crítico con Trump, sobre todo con sus políticas antiinmigrantes.

Al igual que el vocalista de Green Day, Billie Joe Armstrong, quien la semana pasada expresó su apoyo a los manifestantes en Minneapolis contra las redadas a inmigrantes por parte del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) en el estado.