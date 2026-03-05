Mundo conflicto en Medio Oriente

Con información de CNN

Trump dice que debe “participar en el nombramiento” del próximo líder de Irán y que el hijo de Jamenei es “inaceptable”

Por Alejandra Jaramillo, CNN

05.03.2026 / 14:56

"Queremos a alguien que traiga armonía y paz a Irán", dijo el mandatario estadounidense.

(CNN) – El presidente Donald Trump dijo este jueves que debe “participar en el nombramiento” del próximo líder de Irán, descartando la posibilidad de que Mojtaba Khamenei suceda a su padre, el fallecido líder supremo, el ayatolá Ali Khamenei.

“Están perdiendo el tiempo. El hijo de Jamenei es un peso ligero. Tengo que participar en el nombramiento, como con Delcy en Venezuela”, declaró el mandatario a Axios, refiriéndose a la venezolana Delcy Rodríguez, quien asumió el cargo tras la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos.

Trump dijo que no aceptaría un sucesor que continúe las políticas del exlíder supremo de Irán.

Mojtaba, hijo del líder supremo iraní, el ayatolá Ali Khamenei, en el centro, asiste a la manifestación anual del Día de Jerusalén, en Teherán, el 31 de mayo de 2019. Vahid Salemi/AP/Archivo

“El hijo de Jamenei me resulta inaceptable. Queremos a alguien que traiga armonía y paz a Irán”, declaró Trump, advirtiendo que instalar a un líder que siga el mismo camino podría obligar a Estados Unidos a volver a la guerra “en cinco años”.

Sus comentarios se produjeron apenas un día después de que la Casa Blanca sugiriera que el cambio de régimen en Irán no era el objetivo principal de la campaña militar del presidente.

CNN se comunicó con la Casa Blanca para solicitar comentarios.

