Trump dice que debe “participar en el nombramiento” del próximo líder de Irán y que el hijo de Jamenei es “inaceptable”

"Queremos a alguien que traiga armonía y paz a Irán", dijo el mandatario estadounidense.

(CNN) – El presidente Donald Trump dijo este jueves que debe “participar en el nombramiento” del próximo líder de Irán, descartando la posibilidad de que Mojtaba Khamenei suceda a su padre, el fallecido líder supremo, el ayatolá Ali Khamenei.

“Están perdiendo el tiempo. El hijo de Jamenei es un peso ligero. Tengo que participar en el nombramiento, como con Delcy en Venezuela”, declaró el mandatario a Axios, refiriéndose a la venezolana Delcy Rodríguez, quien asumió el cargo tras la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos.

Trump dijo que no aceptaría un sucesor que continúe las políticas del exlíder supremo de Irán.

“El hijo de Jamenei me resulta inaceptable. Queremos a alguien que traiga armonía y paz a Irán”, declaró Trump, advirtiendo que instalar a un líder que siga el mismo camino podría obligar a Estados Unidos a volver a la guerra “en cinco años”.

Sus comentarios se produjeron apenas un día después de que la Casa Blanca sugiriera que el cambio de régimen en Irán no era el objetivo principal de la campaña militar del presidente.

CNN se comunicó con la Casa Blanca para solicitar comentarios.