Donald Trump defiende ataque a Irán y califica el esfuerzo bélico con “15 sobre 10”

El presidente Donald Trump, al hacer un balance sobre el quinto día del conflicto en Medio Oriente, afirmó que “nos está yendo muy bien en el frente de guerra, por decirlo suavemente”, y remarcó que el actuar de EE.UU. contra Irán se debió a que “nos habrían dado un golpe si eso fuera posible”.

(CNN) –El presidente Donald Trump declaró que la guerra con Irán fue un gran éxito en sus primeros días.

“Nos está yendo muy bien en el frente de guerra, por decirlo suavemente”, dijo Trump durante un evento no relacionado en la Casa Blanca. “Yo diría — alguien preguntó en una escala del 1 al 10, ¿cómo lo calificaría? Yo dije como un 15”.

La evaluación de Trump coincidió con la de otros funcionarios del Gobierno que ofrecieron actualizaciones sobre el conflicto más temprano el miércoles.

El presidente dijo que los “misiles de Irán están siendo eliminados rápidamente, sus lanzadores están siendo eliminados”.

Reconoció los ataques de Irán a sus vecinos, pero no se detuvo en ellos.

“Están atacando a sus vecinos. Están atacando a sus, en algunos casos, aliados, o, hasta hace poco, aliados. Y, ya sabes, realmente es una nación que estaba fuera de control”.

Y el presidente sugirió, de nuevo, que no tiene una opinión sobre quién podría liderar Irán después de que sus líderes principales fueran asesinados.

“Su liderazgo simplemente se está yendo rápidamente”, reflexionó. “Todo aquel que parece querer ser líder, termina muerto”.

Trump asegura que atacó Irán para evitar un ataque contra EE.UU. e Israel

El presidente Donald Trump dijo el miércoles nuevamente que cree que Irán habría atacado a Israel y posiblemente a EE.UU. si él no hubiera ordenado ataques al país primero.

“Creo que si no lo hubiéramos hecho primero, ellos lo habrían hecho a Israel y nos habrían dado un golpe si eso fuera posible”, dijo durante un evento en la Casa Blanca, promocionando la guerra como “algo asombroso que está ocurriendo ante sus ojos”.

Los comentarios de Trump representan la más reciente versión de la justificación del Gobierno para ir a la guerra, con algunos funcionarios sugiriendo inicialmente que Israel estaba listo para atacar primero a Irán, mientras que otros luego afirmaron que era Irán quien se estaba preparando para lanzar el primer ataque a Israel, a EE.UU., o a ambos. El martes Trump dijo: “Se estaban preparando para atacar a Israel. Se estaban preparando para atacar a otros”.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, dijo más temprano el miércoles que Trump ordenó el asalto a Irán basado en una “buena corazonada” de que Irán estaba planeando atacar a las fuerzas estadounidenses en la región.

Por Adam Cancryn