Donald Trump cambia de tono sobre la guerra ante la ONU y dice que Ucrania puede recuperar territorio de Rusia

(CNN) – El Presidente de Estados Unidos Donald Trump dijo el martes que Ucrania podría restaurar sus fronteras anteriores a la invasión rusa y que cree que los países miembros de la OTAN deberían derribar aviones rusos si ingresan a su espacio aéreo, intensificando su retórica contra el Kremlin mientras su guerra en Ucrania se prolonga.

En conjunto, los comentarios de Trump en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre el derribo de aviones rusos y su publicación posterior en Truth Social sobre las fronteras de Ucrania parecieron reflejar un cambio significativo en su actitud hacia Moscú y cómo podría ser el fin de este intratable conflicto.

Sus comentarios sobre las fronteras de Ucrania representan la primera vez desde que asumió el cargo, que sugiere que el país podría recuperar todo el territorio que Rusia ha conquistado desde 2014. Anteriormente, había sugerido que Ucrania tendría que ceder parte de su territorio para asegurar un acuerdo de paz. Y su declaración sobre el derribo de aviones por parte de la OTAN sugiere una disposición a poner a la alianza de defensa en un conflicto más directo con Rusia que simplemente proporcionar armas a Ucrania.

“Sí, lo creo”, dijo Trump cuando le preguntaron sobre los derribos de misiles de la OTAN durante una reunión con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, al margen de la Asamblea General de la ONU.

Más tarde, en Truth Social, Trump escribió que, tras comprender mejor la situación económica y militar de Ucrania y Rusia, llegó a la conclusión de que «Ucrania, con el apoyo de la Unión Europea, está en condiciones de luchar y recuperar toda Ucrania en su forma original». Dijo que el conflicto estaba haciendo que Rusia pareciera un «tigre de papel» y afirmó que le estaba costando a Moscú fondos considerables y dificultando el acceso a la gasolina.

Con tiempo, paciencia y el apoyo financiero de Europa, y en particular de la OTAN, las fronteras originales desde donde comenzó esta guerra son una opción viable. ¿Por qué no?, escribió Trump en una extensa publicación, añadiendo: «Ucrania podría recuperar su país en su forma original y, quién sabe, ¡quizás incluso ir más allá! Putin y Rusia están en graves problemas económicos, y este es el momento de que Ucrania actúe».

CNN ha preguntado a la Casa Blanca a qué fronteras se refiere específicamente Trump.

Zelensky elogió la publicación de Trump como “un gran cambio” y calificó al líder estadounidense como “un elemento innovador”.

“Esta publicación de Trump es un gran cambio”, dijo Zelensky en una conferencia de prensa más tarde esa tarde.

Zelensky dijo a los periodistas que informó a Trump “sobre lo que está sucediendo” y que el presidente estadounidense “estuvo de acuerdo con” él sobre la situación en el campo de batalla.

Creo que el presidente conoce algunos detalles. Y creo que conoce más detalles que antes. Y estoy contento con esto y agradecido con él, o quizás también con él, con su gente que lo informó», dijo Zelenski.

Cuando se le preguntó si el hecho de que Trump crea que Ucrania puede ganar es un “punto de inflexión”, Zelensky respondió: “Trump es un punto de inflexión por sí mismo”.

No hay indicios de que Estados Unidos brindará más apoyo

En su publicación en Truth Social, Trump sugirió que Ucrania podría ganar la guerra con el apoyo europeo, sin mencionar ninguna mayor intervención de Estados Unidos. CNN ha preguntado a la administración Trump si va a proporcionar más apoyo a Ucrania.

Las recientes incursiones de aviones rusos sobre Polonia, Estonia y otras naciones han dado lugar a los primeros encuentros directos entre la OTAN y Moscú desde el inicio de la guerra de Ucrania, poniendo a prueba la preparación y la credibilidad de la alianza para disuadir la agresión rusa.

Los líderes europeos han expresado su indignación y se han comprometido a responder con fuerza. Sin embargo, el líder de la OTAN declaró el martes que el derribo de aviones rusos solo debería proceder tras un análisis de intenciones.

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, dijo que los derribos deberían depender “de la inteligencia disponible sobre la amenaza que plantea la aeronave, incluidas preguntas que debemos responder como la intención, el armamento y el riesgo potencial para los aliados, las fuerzas, los civiles o la infraestructura”.

“Siempre evaluaremos la situación y la amenaza inmediata que representa el avión”, declaró Rutte. Habló tras una reunión de los miembros de la OTAN solicitada por Estonia tras la violación del espacio aéreo por parte de aviones rusos la semana pasada.

Trump, hablando unas horas después, se mostró menos cauteloso, sin ofrecer ninguna aclaración sobre cuándo, o si, los miembros de la OTAN deberían derribar los aviones rusos que violaran las normas. Tampoco llegó a afirmar que Estados Unidos se uniría a la iniciativa.

“Depende de las circunstancias”, dijo. “Pero, ya sabes, tenemos una postura muy firme con respecto a la OTAN”.