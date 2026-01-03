Donald Trump asegura que EE.UU. está en conversaciones con la vicepresidenta Delcy Rodríguez tras la captura de Nicolás Maduro

El presidente estadounidense afirmó desde Mar-a-Lago que el secretario de Estado Marco Rubio mantiene contactos con la vicepresidenta venezolana, a quien señaló como la autoridad que asumió el mando tras la captura de Nicolás Maduro.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que su gobierno mantiene conversaciones directas con la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, a quien señaló como la persona que asumió el mando tras la captura de Nicolás Maduro.

Durante un punto de prensa realizado en Mar-a-Lago, Trump sostuvo que Rodríguez fue “escogida por Maduro” y que existe un canal abierto de diálogo a través del secretario de Estado, Marco Rubio. “Ella acaba de tomar el mando, ella fue escogida por Maduro. Marco Rubio está hablando con ella y ella está dispuesta a hacer lo que nosotros creemos que hay que hacer para que Venezuela sea grande de nuevo”, afirmó.

Las declaraciones se producen en el marco del anuncio de Trump de que Estados Unidos administrará Venezuela de manera temporal para asegurar una transición pacífica, tras los ataques militares confirmados por ambas partes y el anuncio de la captura del presidente Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores, según versiones entregadas por el propio mandatario estadounidense.

Hasta el momento, no existe confirmación oficial independiente por parte del Gobierno de Venezuela ni de la vicepresidenta Delcy Rodríguez respecto de las conversaciones mencionadas por Trump, ni sobre su eventual rol formal al frente del Ejecutivo venezolano.