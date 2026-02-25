Mundo estados unidos

Con información de CNN

Trump afirma que Estados Unidos ha recibido “más de 80 millones de barriles de petróleo” de Venezuela

Por Samantha Waldenberg, CNN

25.02.2026 / 00:06

{alt}

El mandatario destacó que además la producción interna de petróleo y gas natural ha alcanzado niveles históricos bajo su mandato, y presentó la cooperación con Venezuela como parte de una nueva alianza estratégica.

(CNN) – El presidente Donald Trump afirmó que Estados Unidos ha recibido “más de 80 millones de barriles de petróleo” de Venezuela, menos de dos meses después de que el país capturara al líder Nicolás Maduro.

“La producción de petróleo estadounidense ha subido más de 600.000 barriles por día, y acabamos de recibir de nuestro nuevo amigo y socio, Venezuela, más de 80 millones de barriles de petróleo”, dijo el presidente.

“La producción de gas natural estadounidense está en un nivel histórico porque cumplí mi promesa: perforar, perforar y perforar”, agregó.

El anuncio del presidente se produce apenas semanas después de que el secretario de Energía, Chris Wright, recorriera instalaciones petroleras en Venezuela junto con su presidenta encargada, Delcy Rodríguez.

Venezuela alberga las mayores reservas de petróleo reportadas en el mundo. Durante los últimos 20 años, los Gobiernos sucesivos de Maduro y su antecesor Hugo Chávez casi paralizaron la industria petrolera al amenazar con expropiaciones a empresas extranjeras.

DESTACAMOS

Mundo EN VIVO: Discurso de Trump del Estado de la Unión

EN VIVO: Discurso de Trump del Estado de la Unión

En directo desde Estados Unidos, el presidente Donald Trump se dirige a la nación norteamericana para entregar los detalles de lo que ha sido su administración el último año, donde se espera aborde la situación económica del país, las tensiones por los aranceles y la guerra comercial con China.

LO ÚLTIMO

Cultura "Catador de empanadas", 31 Minutos y el "Guatón" Salinas: Esteban Düch conquista al "Monstruo" en su debut en Viña 2026
Esteban Düch emociona en Viña 2026 con homenaje a 31 Minutos y la inesperada aparición del "Guatón" Salinas
Esteban Düch recibe Gaviota de Plata en Viña 2026: "Cuando uno quiere a Chile, Chile te quiere de vuelta"
Usuarios de redes apuntan con memes a George Harris tras la buena rutina de Esteban Düch en Viña 2026
Esteban Düch sigue con su filo político en Viña: "Ahora me parezco a Giorgio Jackson y me gritan devuelve los computadores"
Trump bate récord por el discurso del Estado de la Unión más largo