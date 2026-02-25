Trump afirma que Estados Unidos ha recibido “más de 80 millones de barriles de petróleo” de Venezuela

El mandatario destacó que además la producción interna de petróleo y gas natural ha alcanzado niveles históricos bajo su mandato, y presentó la cooperación con Venezuela como parte de una nueva alianza estratégica.

(CNN) – El presidente Donald Trump afirmó que Estados Unidos ha recibido “más de 80 millones de barriles de petróleo” de Venezuela, menos de dos meses después de que el país capturara al líder Nicolás Maduro.

“La producción de petróleo estadounidense ha subido más de 600.000 barriles por día, y acabamos de recibir de nuestro nuevo amigo y socio, Venezuela, más de 80 millones de barriles de petróleo”, dijo el presidente.

“La producción de gas natural estadounidense está en un nivel histórico porque cumplí mi promesa: perforar, perforar y perforar”, agregó.

El anuncio del presidente se produce apenas semanas después de que el secretario de Energía, Chris Wright, recorriera instalaciones petroleras en Venezuela junto con su presidenta encargada, Delcy Rodríguez.

Venezuela alberga las mayores reservas de petróleo reportadas en el mundo. Durante los últimos 20 años, los Gobiernos sucesivos de Maduro y su antecesor Hugo Chávez casi paralizaron la industria petrolera al amenazar con expropiaciones a empresas extranjeras.