Diosdado Cabello condena el “ataque criminal, terrorista” de Estados Unidos contra Venezuela

La intervención militar a "gran escala" ordenada por Donald Trump, incluyó el bombardeo de diversas zonas de la capital Caracas y la captura del líder del régimen, Nicolás Maduro y su esposa.

Diosdado Cabello, número 2 del régimen de Venezuela, apareció hace instantes para condenar el ataque a gran escala de Estados Unidos contra el país.

Ante dicha situación, Cabello realizó una revisión de la ciudad, junto a un grupo de militares armados. Al número 2 del régimen se le vio con chaleco antibalas.

Es así como condenó el “ataque criminal, terrorista contra nuestro pueblo” y reforzó que la acción de Estados Unidos “es un ataque contra Venezuela”

“Llamo a la calma a nuestro pueblo, que nadie caiga en el desespero, que nadie caiga en facilitarle las cosas al enemigo invasor”, agregó.

En esa línea, aseguró que “no es la primera batalla que contra este pueblo han emprendido algunos, creyendo que nos van a derrotar”

“Esperamos que el mundo se pronuncie sobre este ataque”, cerró.