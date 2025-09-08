Diosdado Cabello advierte a Donald Trump: “Haremos lo que tengamos que hacer para proteger nuestra soberanía”

Dichos que se dan en medio del alza de tensiones que existe entre ambos países, a raíz del movimiento de buques que la administración de Trump ha hecho en el pacífico para, según han indicado, combatir el tráfico de drogas desde Venezuela.

El número 2 de Venezuela, Diosdado Cabello, advirtió al presidente de Estados Unidos, Donald Trump que harán lo que sea necesario para proteger su soberanía.

“Nosotros vamos a hacer lo que tengamos que hacer para proteger nuestra soberanía”, sostuvo tajante Diosdado.

Según el segundo de Venezuela, el ataque de EE.UU. a un buque de drogas sería un acto para “intentar provocarnos. Vemos respuestas destempladas para dar lugar a escaladas”.

“La soberanía de Venezuela se respeta y la defendemos nosotros”, recalcó.

“Ellos declararon públicamente que asesinaron a 11 personas en una situación no de guerra. ¿Qué significa eso? ¿Se vale todo? (…) “Están aplicando ley marcial”, enfatizó Cabello.

“Y cada vez que la gente revisa lo que ocurrió allí, se demuestra que lo que hubo fue una masacre contra unos ciudadanos, que estaban cometiendo un delito, pero para eso están las leyes”, cerró.