Deuda de Argentina con el FMI crece 36% en un año y supera los US$57.000 millones

El país acumula un endeudamiento de 41.789 millones de DEG, equivalente a unos 57.250 millones de dólares, y mantiene su lugar como el principal deudor del organismo multilateral. El gobierno de Javier Milei incumplió las metas de reservas netas y enfrenta vencimientos por más de US$3.600 millones en lo que resta de 2026.

La deuda de Argentina con el Fondo Monetario Internacional (FMI) alcanzó los 57.250 millones de dólares, lo que representa un crecimiento del 36% desde que el 11 de abril de 2025 el país firmara un nuevo programa de facilidades extendidas.

Al momento del acuerdo, Argentina ya era el principal deudor del Fondo, posición que mantiene con créditos que equivalen al 34,5% del total de los préstamos pendientes de cobro del organismo.

Incumplimiento de metas y próximos vencimientos

El acuerdo con el gobierno de Javier Milei buscaba reforzar las reservas del Banco Central con desembolsos por 20.000 millones de dólares, de los cuales se giraron 12.398 millones.

La primera revisión, completada en julio de 2025, mostró cumplimiento fiscal pero incumplimiento de la meta de reservas, por lo que el FMI otorgó una dispensa y flexibilizó los objetivos futuros.

La segunda revisión, de la que depende un nuevo desembolso de 1.000 millones de dólares, comenzó en febrero y aún no concluye. Consultores privados señalan que Argentina volvió a incumplir la meta de reservas netas, cerrando 2025 con un negativo de 14.000 millones frente a la meta de 1.000 millones negativos.

Según reportó Cooperativa, en lo que resta de 2026, el país debe cancelar 3.605 millones de dólares al FMI, con el próximo vencimiento de 805 millones programado para mayo. El ministro de Economía, Luis Caputo, viajará a Washington la próxima semana para reunirse con autoridades del Fondo durante las reuniones de primavera.