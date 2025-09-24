Detienen a niño de 14 años que apuñaló a profesora en Francia: Tiene problemas psicológicos y era fanático de Hitler

El alumno hirió en el rostro a la docente, profesora de música, que fue atendida por los servicios de primeros auxilios y cuya vida no corre peligro, antes de darse a la fuga y ser arrestado a pocos metros del establecimiento cuando iba en bicicleta.

(EFE) – Un alumno de 14 años fue detenido este miércoles tras apuñalar a una maestra de 66 en plena clase en un colegio del noreste de Francia.

Según antecedentes revelados esta misma jornada, el menor era admirador de Hitler y de las armas y trató de quitarse la vida en el momento de su arresto, según los primeros elementos de la investigación revelados por medios locales.

El joven, que había tenido problemas psicológicos en el pasado, se encontraba internado en un hogar especializado para este tipo de casos, indica el diario Le Parisien, que añade que el estudiante fue trasladado en helicóptero a un centro hospitalario de Estrasburgo con pronóstico muy grave.

En el mismo centro está siendo atendida la profesora, cuya vida no corre peligro.

Los hechos tuvieron lugar a primera hora de la mañana, sobre las 8.15 (6.15 GMT) en plena clase, en el colegio Robert Schuman de Benfeld, en el departamento de Bajo Rin.

El alumno hirió en el rostro a la docente, profesora de música, que fue atendida por los servicios de primeros auxilios y cuya vida no corre peligro, antes de darse a la fuga y ser arrestado a pocos metros del establecimiento cuando iba en bicicleta.

En ese momento, el alumno trató de cortarse la yugular, por lo que fue trasladado en un helicóptero a un centro hospitalario con pronóstico muy grave.

El colegio fue inmediatamente evacuado y la ministra de Educación en funciones, la exprimera ministra Elisabeth Borne, se trasladó de inmediato hasta la localidad, tras haber asegurado a través de la red social X que se ha puesto en marcha un servicio de atención psicológica para los alumnos y el personal docente del centro.