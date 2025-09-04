Detienen en España a tres chilenos vinculados a millonarios robos

Los chilenos detenidos pertenecen a una banda llamada “Los fantasmas” y tienen 36, 37 y 61 años.

La Guardia Civil española detuvo en la Región de Murcia, al sureste de España, a tres hombres de nacionalidad chilena, presuntamente integrantes de una banda conocida como “Los fantasmas”, la cual está vinculada a múltiples robos.

Ya tenían antecedentes por robo

La investigación, denominada ‘Dominium’, comenzó después de que un vecino de Mazarrón —un municipio costero al sureste de España— denunciara el robo de 12 mil euros, tras retirar el dinero de un banco y dejarlo momentáneamente en su vehículo.

Los tres detenidos tienen 36, 37 y 61 años. Dos de ellos residían en Los Alcázares y Murcia, mientras que el tercero se desplazaba frecuentemente por la región para coordinar los robos.

Todos cuentan con antecedentes penales por delitos similares y forman parte de la banda que mantiene un historial delictivo desde al menos 2018, año en el que se desarticuló por primera vez.

Según la investigación, el grupo operaba de manera organizada: utilizaba comunicaciones inalámbricas, vehículos arrendados y viviendas vacacionales como base, ocultando además su identidad bajo documentos falsos.

A los chilenos se les atribuye la presunta autoría de cuatro robos con fuerza, incluido uno frustrado en Mazarrón, otro contra la persona que retiró los 12 mil euros, un robo en una empresa de Almería donde sustrajeron accesorios de motociclismo por más de 7 mil euros, otro en Huércal-Overa (Almería) y el hurto de 35 mil euros en Orihuela.