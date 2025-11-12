Detienen en España a prófuga del Tren de Aragua reclamada por Chile

La mujer abandonó Chile tras una operación donde fueron detenidos 52 miembros de la banda originaria de Venezuela.

(EFE) – La Policía Nacional española detuvo en el sur de España a una mujer perteneciente al Tren de Aragua que era buscada por las autoridades de Chile por ser la encargada de blanquear el dinero de esta estructura delictiva.

El arresto se produjo en la localidad murciana de Molina de Segura.

Según informó este miércoles la Dirección General de la Policía, la mujer abandonó Chile tras una operación donde fueron detenidos 52 miembros de esa banda originaria de Venezuela y expandida en otros países latinoamericanos.

La Notificación Roja emitida por Chile señala que la prófuga, arrestada el pasado viernes, se encargaba del lavado de activos proveniente de estafas y extorsiones. Facilitaba cuentas y tarjetas bancarias donde recibía el dinero ilícito que, posteriormente, transfería a una de las empresas de fachada de la organización.

Las autoridades chilenas estiman que las transferencias superaron los US$138 millones.

La investigación sobre la fugitiva detenida en Murcia se inició en julio después de que las autoridades chilenas advirtieran a España de la posible presencia en este país de la mujer reclamada.

Precisamente el pasado 29 de octubre los agentes de la Comisaría General de Información lideraron la desarticulación de la primera célula del Tren de Aragua asentada en España, con 13 detenidos: ocho en Barcelona, dos en Madrid y tres en Girona, A Coruña y Valencia.