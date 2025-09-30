Mundo estados unidos

Detienen a nueve chilenos en Estados Unidos por robos en casas de lujo: Entraron legalmente al país

30.09.2025 / 09:54

Las autoridades estadounidenses señalaron que varios tenían un historial delictivo de robos en múltiples estados.

(EFE) — Este lunes, las autoridades estadounidenses informaron la detención de nueve ciudadanos chilenos en Nueva Jersey vinculados a grupos delictivos sudamericanos especializados en robos en residencias y negocios del estado.

Agentes del Servicio de Inmigración (ICE) y el FBI de Newark, pertenecientes a un equipo federal conjunto contra el crimen, arrestaron a los individuos el pasado 19 de septiembre en las ciudades de Jersey City y Princeton, indica un comunicado.

Las agencias del orden destacaron que los nueve detenidos habían entrado legalmente en Estados Unidos, pero habían excedido el tiempo permitido en sus visados, que no se especifican, y varios tenían un historial delictivo de robos en múltiples estados.

Estamos comprometidos con parar a los extranjeros criminales que están de paso y explotan nuestro sistema de inmigración para hacer daño a los negocios y comunidades estadounidenses”, dijo citado el director interino de la Oficina de Detención y Deportación (ERO) de Newark, Rubén Pérez.

Las autoridades destacaron que los grupos sudamericanos a los que supuestamente pertenecen los detenidos son conocidos por sus sofisticados saqueos a empresas y casas “de alto nivel”, así como otros delitos relacionados con la propiedad.

Entre los detenidos, señala la nota, hay un individuo con arrestos previos por robos en Florida y por uso de tarjeta de crédito fraudulento en Tennessee, además de estar buscado en otros estados por delitos similares.

En febrero pasado, el Departamento de Justicia acusó a siete chilenos por millonarios robos a las casas de atletas profesionales, incluidos figuras de NFL y NBA, quienes se encontraban fuera o jugando partidos profesionales en el momento de los robos.

La ola de robos ha llevado a varios congresistas a solicitar una evaluación sobre la exención de visas otorgada a los ciudadanos chilenos para ingresar a EE. UU.

