Detienen a banda que robó casa de Carolina “Pampita” Ardohain en Buenos Aires: Hay seis chilenos involucrados

Las autoridades detallaron que los sujetos “son mayores de edad” y “no tienen antecedentes porque llevan poco tiempo en el país. Entraron legalmente”.

Este martes, la policía argentina logró detener a la banda que robó una caja fuerte desde la casa de Carolina “Pampita” Ardohain en Buenos Aires, Argentina.

Hay 6 chilenos involucrados

Según El Clarín, en total fueron detenidos seis chilenos, un colombiano y un venezolano: Siete de los delincuentes fueron arrestados en un hotal a pocas cuadras del Congreso y el octavo en el barrio de La Boca.

Las autoridades también confiscaron dos autos que habrían sido usados en el asalto, uno de ellos una Volkswagen Suran, en el que fue transportada la caja fuerte sustraída, de 1,50 metros de alto y 292 kilos de peso.

En la habitación de hotel donde se detuvo a la mayoría de los responsables se hallaron algunos de los elementos de “Pampita” que estaban al interior de la caja fuerte robada, la cual, sin embargo, todavía no se ha recuperado.

“(Los detenidos) son mayores de edad, todos chilenos los que están acá [en av. Callao] y un venezolano que está en La Boca. No tienen antecedentes porque llevan poco tiempo en el país. Entraron legalmente (…). Son todos jóvenes”, dijo el ministro de Seguridad de la ciudad, Horacio Giménez.

Detalles del robo

El robo quedó al descubierto el domingo por la tarde cuando, al llegar a su vivienda, “Pampita” notó que la puerta que conecta con el patio estaba abierta. Al entrar comprobó que su caja fuerte— en la que guardaba objetos de gran valor, además de documentación— había desaparecido.

También allí estaban antiguos teléfonos celulares con fotos significativas, incluyendo recuerdos de su hija Blanca, fallecida en 2012. La conductora explicó que estos eran modelos antiguos que no podían ser respaldados en la nube, por lo que no podían ser recuperados de otra forma.

“A las personas que se llevaron mis cosas, solo les pido lo único de valor para mí, que son las fotos y videos de mi hija. Les ofrezco recompensa. Tienen un valor incalculable para mí”, señaló Ardohain en televisión. El día lunes, ella misma informó la recuperación de dichos aparatos.