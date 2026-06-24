Detectan el primer caso de ébola fuera de África: Un trabajador humanitario se contagió en el Congo y viajó a Francia con el virus

(CNN)— Un paciente dio positivo por ébola en Francia tras regresar de una misión humanitaria en una zona de la República Democrática del Congo (RDC) donde circula el virus, informó este miércoles el Ministerio de Salud francés.

Este es el primer caso reportado en Francia y el primero en dar positivo fuera de África, en medio del segundo gran brote de ébola registrado en la RDC. El brote es causado por la rara cepa Bundibugyo del virus, para la cual no existe vacuna ni tratamiento específico. Al menos 277 personas han fallecido en la RDC y dos en Uganda, según los últimos datos de la Organización Mundial de la Salud. Se han confirmado más de 1.000 casos en la RDC.

El paciente en Francia, cuya identidad no se ha revelado públicamente, se encuentra estable tras ser ingresado inmediatamente en un centro especializado a su regreso, indicó el Ministerio de Salud francés en un comunicado.

“Todas las medidas de precaución, en particular el aislamiento del paciente, se implementaron inmediatamente a su llegada al país, incluyendo un traslado seguro a un hospital para prevenir cualquier riesgo de transmisión”, declaró el ministerio. “Se está llevando a cabo una exhaustiva investigación epidemiológica para identificar a las personas que pudieron haber estado en contacto con el paciente”.

Cualquier persona que haya tenido contacto con el paciente deberá cumplir un período de aislamiento domiciliario de 21 días, durante el cual será monitoreada de cerca por las autoridades sanitarias.

El ministerio reiteró que el Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades (ECDC) ha evaluado el riesgo de infección por ébola como “muy bajo para la población europea en general” y que Francia ha establecido un sistema de monitoreo para los trabajadores humanitarios franceses que regresan al país.

A principios de este año, las autoridades europeas gestionaron otro caso de ébola, cuando el médico estadounidense Peter Stafford contrajo la enfermedad mientras trabajaba en la República Democrática del Congo (RDC); fue evacuado y recibió tratamiento en Alemania. Stafford fue dado de alta del hospital y regresó a Estados Unidos a principios de junio.

Mientras tanto, funcionarios de la OMS advirtieron este miércoles que el brote “sigue superando la capacidad de respuesta” dentro de la RDC. Se espera que la próxima semana comiencen los ensayos de dos antivirales, según informaron las autoridades. Estas terapias se ofrecerán a personas con casos confirmados para evaluar su seguridad y eficacia en el tratamiento del virus Bundibugyo, ya sea de forma individual o combinada.

Otras medidas de respuesta se han intensificado significativamente desde el inicio del brote, según las autoridades, pero el rastreo de contactos sigue siendo deficiente.

“El reto con el ébola es que incluso un 99,9 % no es suficiente. Debemos seguir trabajando hasta el final para detectar todos los casos nuevos que surjan de las listas de contactos conocidos, que es el criterio más importante para el éxito de la respuesta al ébola”, declaró este miércoles el Dr. Chikwe Ihekweazu, jefe del Centro de Inteligencia sobre Pandemias y Epidemias de la OMS.

Aun así, el Director General de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, recalcó que el riesgo internacional sigue siendo bajo.

“Siempre que se presenta un caso en Europa u otras partes del mundo fuera de África, veo reacciones exageradas, pero no creo que sean necesarias”, declaró en una conferencia de prensa el miércoles. Según indicó, se han reportado menos de 30 casos de ébola fuera de África desde el primer brote hace aproximadamente medio siglo.

“No hay motivo para el pánico”, afirmó Tedros.