Cómo el derrumbe de la antigua Torre dei Conti reveló la crisis por la que atraviesa la Roma moderna

Que ningún transeúnte resultara herido por los escombros que volaron durante el derrumbe de la Torre dei Conti es “un milagro y una advertencia”, dice el arqueólogo Tom Rankin, director del Instituto Borromini, un centro educativo con sede en Roma que se centra en la sostenibilidad.

(CNN) — En las imágenes de video, casi parece un terremoto. La antigua Torre dei Conti, que ha ocupado una esquina del centro de Roma desde la época medieval, se ve repentinamente envuelta en nubes ondulantes mientras los ladrillos caen de un agujero en su costado. A medida que se derrumba más estructura interna, escombros y polvo salen disparados por ventanas y aberturas, cayendo sobre la calle.

“Hubo una fuerte explosión y entonces todo empezó a caer: cemento, piedras, gente”, declaró a CNN una camarera que trabajaba cerca la mañana del 3 de noviembre. “Todos empezaron a correr entre el polvo”. Un trabajador que participaba en las obras de renovación de la torre murió y otro resultó gravemente herido en el incidente, lo que dio lugar a una investigación penal por negligencia.

Dos semanas después del colapso parcial de la torre, una capa de polvo antiguo todavía cubre las sombrillas exteriores de la Osteria Angelino ai Fori, un animado restaurante en el corazón de lo que una vez fue la Roma Imperial, dominado por la Torre dei Conti.

Hay algo más que persiste aquí: una preocupación persistente sobre qué causó el daño en una ciudad que lucha por actualizar su infraestructura a los estándares modernos y al mismo tiempo preservar los antiguos tesoros que la convierten en uno de los principales destinos turísticos del mundo.

Si bien la Torre dei Conti nunca ha sido una visita obligada, su importancia histórica fue suficiente para justificar una costosa renovación en el momento del derrumbe. Construida entre los siglos IX y XIII y con una vida llena de altibajos entre el abandono y la reconstrucción, sus muros irregulares cuentan su propia historia de la vida en la capital italiana.

Muchos turistas lo encuentran de camino a visitar el cercano Coliseo, el Foro Romano y los demás tesoros del Capitolio, uno de los museos al aire libre más espectaculares del mundo. Más de 4,5 millones de personas visitan esta zona cada año, según la Oficina de Turismo de Roma.

¿Qué causó el colapso de la Torre dei Conti?

Entre las posibles causas del derrumbe de la torre, que actualmente se investigan, se encuentran un error humano en el montaje de los andamios de renovación o vibraciones procedentes de las perforaciones profundas de la nueva línea C del metro, que se pueden sentir y oír periódicamente en toda la zona.

Cualquiera de los dos escenarios es significativo para quienes están preocupados por el futuro de Roma en medio de un debate cada vez más intenso sobre cómo —o si— una ciudad de 2.777 años de antigüedad puede coexistir con las necesidades de una capital europea moderna.

Que ningún transeúnte resultara herido por los escombros que volaron durante el derrumbe de la Torre dei Conti es “un milagro y una advertencia”, dice el arqueólogo Tom Rankin, director del Instituto Borromini, un centro educativo con sede en Roma que se centra en la sostenibilidad.

“Es triste que siempre parezcamos tener estas conversaciones después de una tragedia”, declaró Rankin a CNN. “Me refiero a Roma como una ciudad constantemente contemporánea, en constante evolución, y su historia ha sido un flujo continuo de adaptaciones, lo que la hace tan fascinante”.

Cree que una mayor transparencia en muchos proyectos de conservación y renovación que involucran estructuras antiguas (como el proyecto de 7 millones de euros -unos 8 millones de dólares- para restaurar la Torre dei Conti) podría jugar un papel importante para evitar tragedias como el colapso parcial.

“Cuando me enteré del derrumbe de la medieval Torre dei Conti, busqué en internet inmediatamente información sobre el proyecto en curso, pero no encontré nada. Me parece absurdo que, con todos los datos que tenemos hoy, no compartamos automáticamente la documentación de proyectos de interés público”, afirma.

“Cuando hablamos de la confluencia de la modernidad con el pasado, no se trata solo de las intervenciones físicas, sino del acceso a la información”. Cree que si la gente supiera más sobre lo que está sucediendo, podría hacer observaciones válidas. “En cierto sentido, el control de calidad colaborativo no es malo”, afirma.

La ciudad de Roma publica información sobre las obras en curso en su sitio web principal. Un resumen de las obras en la Torre dei Conti y sus alrededores, publicado en marzo de 2025, muestra mapas y describe varios descubrimientos, incluyendo los restos óseos de un hombre del siglo XVI, desenterrados el año pasado. No proporciona detalles específicos sobre las obras que se estaban realizando en el interior de la torre cuando se derrumbó.

Único en el mundo

Los estudios estructurales y las pruebas de carga realizados en la Torre dei Conti en junio autorizaron la continuación de las obras, según informaron las autoridades tras el incidente del 3 de noviembre. Dicha preparación incluyó una delicada retirada de amianto. El ayuntamiento añadió que no se estaban realizando excavaciones relacionadas con el metro bajo la torre.

“Esta es una zona que se ha estratificado a lo largo de milenios”, declaró Nicoletta Bernacchio, historiadora de la ciudad, en el sitio web. “Con el fin de la era antigua, todo el complejo del Foro Imperial experimentó múltiples transformaciones”.

Bernacchio afirma que los primeros informes sobre la construcción de la torre aparecieron en el siglo XIII, atribuyéndola al papa Inocencio III, de los condes de Segni. “Una torre altísima, probablemente la más alta de Roma”, añade, citando al erudito renacentista Francesco Petrarca, quien la llamó: “Toto orbe unica, única en el mundo”.

El historiador y crítico de arte Ludovico Pratesi se pregunta si la restauración ha superado a la conservación en Italia (de modo que ahora los monumentos antiguos se reconstruyen en lugar de simplemente conservarse en su estado actual) y si el país necesita una nueva estrategia para preservar sus estructuras históricas cada vez más frágiles.

Pidió la creación de organismos multigeneracionales de expertos y profesionales, incluidos arqueólogos, historiadores del arte, urbanistas, curadores de arte contemporáneo, artistas y escritores, para dirigir la conversación.

“Estos think tanks responderán al llamado de la historia y desarrollarán estrategias de mejora contemporáneas con proyectos concretos y operativos”, escribió en la publicación cultural Artribune después del colapso de la torre.

Sin intervención, teme que ciudades como Roma sigan restaurando monumentos sin plantearse si deben hacerlo. Esto, afirma, es problemático en “un momento en que el turismo excesivo está dando la voz de alarma en una ciudad donde la falta de una oferta cultural diversa podría comprometer la Fontana de Trevi, el Foro Romano, el Panteón y los Museos Vaticanos”.

Las autoridades de la ciudad de Roma, en colaboración con el Ministerio de Cultura y la Superintendencia del Parque Arqueológico del Coliseo, anunciaron la semana pasada un plan de un millón de euros (1,2 millones de dólares) para asegurar la Torre dei Conti y su área circundante, que será coordinado por los bomberos.

Mientras tanto, la vida moderna en esta parte de la antigua Roma ha vuelto en gran medida a la normalidad. Los edificios residenciales cercanos, evacuados tras el derrumbe de la torre, tienen de nuevo ropa limpia colgada en las ventanas y los restaurantes cercanos están abiertos, aunque la zona frente a la torre está ahora bloqueada por vallas.

Al final de la calle, continúan las obras del nuevo sistema de metro, con un zumbido constante de progreso que resuena en una ciudad que todavía está tratando de encontrar el equilibrio entre salvaguardar su pasado y construir su futuro.