Departamento de Justicia entrega al Congreso lista de contactos “poderosos” de Epstein en medio de críticas por omisiones

(CNN) – El Departamento de Justicia envió este sábado al Congreso una lista de “personas políticamente expuestas” mencionadas en los millones de archivos relacionados con el delincuente sexual Jeffrey Epstein.

La carta de seis páginas, firmada por el fiscal general adjunto Todd Blanche, incluye presidentes, íconos culturales y líderes empresariales sin especificar el grado de contacto con Epstein, aunque ninguna de esas personas —excepto el propio Epstein y Ghislaine Maxwell— enfrenta acusaciones relacionadas con sus crímenes.

Legisladores cuestionan la metodología de divulgación

El representante Ro Khanna, coautor de la ley que obligó la publicación, acusó al Departamento de “enturbiar deliberadamente las aguas sobre quién era un depredador”.

Su par republicana Nancy Mace denunció en redes sociales que hay “nombres faltantes en la lista divulgada”. El Departamento justificó la censura de información apelando a privilegios legales como comunicaciones entre abogado y cliente, un criterio más amplio que el exigido por la Ley de Transparencia de los Archivos Epstein aprobada por el Congreso.