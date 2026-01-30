Departamento de Justicia de EE. UU. publicará millones de páginas de documentos en investigación de Epstein

La publicación pondrá fin a meses de tensión entre el Departamento de Justicia, jueces federales y algunos legisladores sobre si publicar o no más de un millón de documentos de la investigación sobre el acusado traficante sexual Jeffrey Epstein, y cómo hacerlo.

(CNN) — El Departamento de Justicia ha completado la revisión de los registros relacionados con Jeffrey Epstein y publicará los documentos a lo largo del viernes, anunció vicesecretario de Justicia Todd Blanche.

Los documentos que se publicarán hoy incluirán más de 3 millones de páginas, 2.000 videos y 180.000 imágenes.

La publicación pondrá fin a meses de tensión entre el Departamento de Justicia, jueces federales y algunos legisladores sobre si publicar o no más de un millón de documentos de la investigación sobre el acusado traficante sexual Jeffrey Epstein, y cómo hacerlo.

Blanche afirmó que los miembros del Congreso pueden consultar versiones completas de los archivos de Jeffrey Epstein en el Departamento de Justicia.

“Si algún miembro del Congreso desea revisar cualquier parte de la respuesta a la producción sin editar, puede coordinar con el departamento para hacerlo, y con gusto lo haremos”, declaró Blanche en una conferencia de prensa.

El Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés) puede realizar ciertas ediciones, incluyendo información personal de las víctimas, materiales de abuso sexual infantil o información que pueda poner en peligro una investigación federal activa.

Sin embargo, los legisladores han criticado las ediciones del DOJ hasta el momento, y los comentarios de Blanche de hoy brindan a los miembros una nueva oportunidad de consultar los materiales en su totalidad.

Además, no está claro si la publicación de los documentos pondrá fin a la indignación pública que dura un año, proveniente de quienes afirman que el departamento, y la propia Pam Bondi, no cumplieron su promesa de transparencia sobre lo que los investigadores descubrieron en su investigación sobre el presunto tráfico sexual de Epstein.

El Departamento de Justicia ha estado plagado por el caso Epstein desde febrero pasado, cuando Bondi declaró que la largamente rumoreada “lista de clientes” estaba en su escritorio para su revisión. El Departamento de Justicia declaró posteriormente que Bondi se había equivocado al referirse a documentos generales de su caso.

Sin embargo, unos meses después, el Departamento de Justicia y el FBI publicaron un memorando que afirmaba que Epstein se había suicidado, afirmaban que no existían pruebas de una lista de clientes y renegó de las promesas de Bondi de publicar los archivos de la investigación. El memorando provocó indignación bipartidista y finalmente resultó en la aprobación de una nueva ley de transparencia en el Congreso.

Nuevos archivos de Epstein tienen página de verificación de edad y contienen pornografía

Los nuevos lotes de archivos de Epstein que el Departamento de Justicia publicó el viernes comienzan con una nueva página que pregunta si los usuarios tienen 18 años o más.

Blanche, al anunciar la publicación, afirmó que los 2.000 videos y las 180.000 imágenes publicados no provienen en su totalidad de Epstein ni de personas cercanas a él, y señaló que podrían ser de naturaleza explícita.

“Incluyen grandes cantidades de pornografía comercial e imágenes que fueron confiscadas de los dispositivos de Epstein, pero que él no tomó, o que alguien de su entorno no tomó”, declaró Blanche.

Sobrevivientes de Epstein ansiosas por ver los formularios “302” con entrevistas a testigos

Entre los millones de páginas de documentos, imágenes y videos relacionados con Jeffrey Epstein que el Departamento de Justicia publicó el viernes, parecen encontrarse numerosos formularios “302”: documentación escrita de entrevistas realizadas por el Gobierno.

Esto es potencialmente significativo, ya que estos formularios 302 podrían estar relacionados con entrevistas anteriores que agentes federales realizaron a presuntas víctimas de Epstein. Algunas sobrevivientes han declarado a CNN que han buscado desesperadamente información que previamente reportaron al FBI sobre los presuntos delitos y mala conducta de Epstein, preguntándose si se actuó en consecuencia.

Sin embargo, al revisar algunos de los formularios 302, es evidente que contienen mucha información censurada. El vicesecretario de Justicia Todd Blanche dejó claro que el departamento intentó censurar cualquier información de identificación personal de las víctimas, entre otras cosas.

Lo que no se divulgará de los archivos de Epstein

Blanche abordó también los archivos retenidos. “Las categorías de documentos retenidos incluyen aquellos que la ley permite retener”, declaró Blanche.

Esto es lo que, según Blanche, no está incluido en el comunicado:

Archivos que contienen información personal identificable de las víctimas.

Expedientes personales y médicos de las víctimas, y cualquier archivo similar que, de divulgarse, constituiría una invasión claramente injustificada de la privacidad personal.

Cualquier representación de material de abuso sexual infantil (MASI) o pornografía infantil.

Cualquier cosa que ponga en peligro una investigación federal activa.

Cualquier cosa que represente o contenga imágenes de muerte, abuso físico o lesiones.

Archivos amparados por diversos privilegios, como el privilegio del proceso deliberativo, el privilegio del producto del trabajo y el privilegio abogado-cliente.

“Si bien la ley permite la retención de información que es necesario mantener en secreto en interés de la seguridad nacional o la política exterior, no se está reteniendo ni censurando ningún archivo por ese motivo”, añadió Blanche.

Así llegamos a este punto

Los reporteros de CNN están revisando los documentos en este momento. Mientras esperamos conocer más detalles sobre su contenido, hacemos un repaso de la situación:

Cómo llegamos hasta aquí: el Congreso aprobó una ley en noviembre, con apoyo casi unánime, que otorgaba al Departamento de Justicia hasta el 19 de diciembre de 2025 para publicar todos sus archivos. Epstein, delincuente sexual convicto acusado de abusar de decenas de menores, se suicidó en 2019.

Pocos archivos publicados hasta ahora: a principios de este mes, el Departamento de Justicia informó que había publicado 12.285 documentos, menos del 1 % de sus archivos relacionados con Epstein, y que más de 2 millones de documentos aún están en revisión. Una encuesta de CNN realizada por SSRS entre el 9 y el 12 de enero reveló que pocos estadounidenses están satisfechos con la cantidad de pruebas publicadas en el caso Epstein, y la mayoría cree que el gobierno está ocultando información intencionadamente.

Sobre los archivos: los archivos se componen de documentos, videos, fotografías y audios que se encuentran en el sistema electrónico principal de gestión de casos del FBI y provienen principalmente de las dos investigaciones del FBI sobre Epstein, en Florida y Nueva York, que abarcan varias décadas.

Un memorando del FBI de julio de 2025 indicaba que el departamento había descubierto “más de 300 gigabytes de datos y pruebas físicas” durante una revisión del material de investigación.