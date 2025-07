Departamento de Estado de EEUU comenzó a despedir a más de 1.300 personas

El órgano que cumple las funciones de un Ministerio de Exterior está siendo restructurado por parte de la administración de Donald Trump, reorganización que contempla la salida de más de 1.100 funcionarios del servicio civil y otros 246 del servicio exterior.

(CNN) – El Departamento de Estado de Estados Unidos ha comenzado a despedir a más de 1.300 personas como parte de una drástica reforma de la agencia, según un funcionario del Departamento de Estado.

Los despidos afectarán a 1.107 funcionarios del servicio civil y 246 del servicio exterior, según un comunicado interno visto por CNN. Esto ocurre mientras el Departamento de Estado implementa una drástica reorganización como parte de los esfuerzos más amplios de la administración Trump para reducir el tamaño del gobierno federal.

Cientos de oficinas y despachos serán eliminados o alterados como resultado de los cambios que se implementarán el viernes.

Los empleados recibirán avisos de despido por correo electrónico, según el aviso. Los despidos se producen mientras el secretario de Estado, Marco Rubio, se encuentra fuera de Washington, D. C., de regreso de un viaje al extranjero a Malasia.

“Casi 3.000 empleados se irán como parte de la reorganización”, decía el aviso. Esta cifra incluye tanto a los despedidos como a los que se van voluntariamente.

“En relación con la reorganización departamental anunciada por primera vez por el Secretario de Estado el 22 de abril de 2025, el Departamento está agilizando las operaciones nacionales para centrarse en las prioridades diplomáticas”, indica el aviso.

“Las reducciones de personal se han diseñado cuidadosamente para afectar funciones no esenciales, oficinas duplicadas o redundantes y oficinas en las que se pueden lograr eficiencias considerables mediante la centralización o consolidación de funciones y responsabilidades”.

Los funcionarios del servicio exterior que reciban el viernes un aviso de “Reducción de Personal” (RIF) serán puestos en licencia administrativa durante 120 días antes de ser despedidos formalmente, según el aviso. La mayoría de los funcionarios públicos serán puestos en licencia durante 60 días antes de que su despido sea efectivo, según el aviso.

Los RIF, que han pesando sobre la agencia durante semanas, han dejado a los trabajadores en el limbo y desmoralizados mientras esperaban el aviso final sobre el destino de las carreras a las que muchos han dedicado años o incluso décadas de sus vidas.

Los opositores a los recortes dicen que tendrán un impacto en un momento en que el papel de los diplomáticos y los expertos en asuntos exteriores es particularmente importante, ya que la administración Trump intenta negociar el fin de las guerras en Ucrania y el Medio Oriente.

También ha habido duras críticas a la reorganización más amplia, que incluye cambios radicales para centrarse en las prioridades de la administración Trump, como reducir la inmigración a Estados Unidos y promover la visión del mundo de la administración, con menos énfasis en la protección y promoción de los derechos humanos en todo el mundo.

Los funcionarios de la administración Trump han defendido la reorganización, argumentando que era necesaria para hacer que la “inflada” agencia fuera más efectiva y estuviera alineada con las prioridades del presidente.

Rubio dijo el jueves que la reorganización se estaba implementando “probablemente de la manera más deliberada que cualquiera que haya hecho alguna vez”.

Cuando se le pidió a un alto funcionario del Departamento de Estado una estimación de cuánto dinero ahorrarían los despidos a los contribuyentes, no pudo dar una respuesta específica, pero dijo que la solicitud de presupuesto para el próximo año fiscal “refleja ahorros sustanciales”.

El funcionario dijo que el plan RIF “se centraba en las funciones que se estaban desempeñando, no en los individuos”.

“Si se realizaba una función específica que ya no se alineaba con lo que el departamento iba a hacer en el futuro, esa función se eliminaba”, declaró el funcionario el jueves. “Era una cuestión de personal”.

Los despidos están afectando tanto a los miembros del servicio civil como a los del servicio exterior en Washington, D.C. Los funcionarios del servicio exterior suelen estar altamente capacitados, hablan varios idiomas y prestan servicios en todo el mundo en nombre de Estados Unidos. Si trabajaban en una oficina ahora eliminada el 29 de mayo, día en que Rubio aprobó el plan de reorganización, podrían ser despedidos.

No hay planes de hacer recortes en los puestos en el extranjero por ahora, dijo el alto funcionario del Departamento de Estado.

Thomas Yazdgerdi, presidente de la Asociación Estadounidense del Servicio Exterior, el sindicato que representa a los funcionarios del servicio exterior, dijo a CNN a principios de esta semana que los despidos ocurren “en un momento particularmente malo”.

“Están sucediendo cosas terribles en el mundo que requieren un equipo diplomático de probada eficacia capaz de abordarlas”, declaró Yazdgerdi, diplomático de carrera, el miércoles. “La capacidad de mantener una presencia en zonas del mundo de suma importancia, abordando problemas como Ucrania, Gaza e Irán que requieren gran atención diplomática en este momento”.

Yazdgerdi cree que los despidos tendrán un impacto no sólo en la moral, “sino también en el reclutamiento y la retención”.

“En menos de seis meses, Estados Unidos ha perdido al menos el 20 por ciento de su fuerza diplomática mediante el cierre de instituciones y renuncias forzadas”, indicó el viernes un comunicado de la Asociación del Servicio Exterior de Estados Unidos.

“Existían mecanismos institucionales claros para abordar el exceso de personal, si ese hubiera sido el objetivo. En cambio, estos despidos no tienen fundamento en méritos ni misión”, afirma el comunicado. “Se dirigen a los diplomáticos no por su trayectoria ni por sus habilidades, sino por el lugar donde se les asigna. Eso no es reforma”.

“Apoyamos a todo el personal del Departamento de Estado y a cada estadounidense que comprende que la diplomacia profesional e imparcial no es prescindible. Es esencial”, afirmó.

Mientras tanto, el alto funcionario del Departamento de Estado dijo el jueves que querían manejar los despidos “de una manera que preserve, en la mayor medida posible, la dignidad de los empleados federales, los funcionarios del servicio exterior y los servidores públicos que se ven afectados por esto”.