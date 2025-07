Denunciante de Epstein relata la visita nocturna de Trump a la oficina de Epstein: “Hizo un comentario muy vulgar”

La denunciante de Jeffrey Epstein, Maria Farmer, habló con Erin Burnett de CNN sobre una interacción que tuvo con el presidente Donald Trump y Jeffrey Epstein cuando tenía 25 años.

(CNN En Español – CNN Chile) La denunciante de Jeffrey Epstein, Maria Farmer, habló con Erin Burnett de CNN sobre una interacción que tuvo con el presidente Donald Trump y Jeffrey Epstein cuando tenía 25 años. La Casa Blanca niega que el presidente Trump visitara la oficina de Jeffrey Epstein.

En su relato, Farmer señaló que “la noche antes de entrar, antes de empezar a trabajar para Epstein, me llamó a altas horas de la noche y me pidió que subiera a las oficinas del Helmsley Palace. Así que llego y estoy esperando. Está oscuro, no hay luz en las oficinas. Y pensé que era muy raro. Así que estoy sentada contra la pared en la parte principal de las oficinas y esperando a Epstein“.

“Y él dice: ‘Saldré en un minuto’. Ya sabes, y tiene la puerta cerrada. Y luego unos minutos más tarde, este hombre entra, en un traje de negocios, un poco alto, imponente. Y de inmediato me dije: ‘Ese es Donald Trump. ¿Qué está haciendo aquí? Se supone que estoy trabajando para Epstein y entrevistándome con él. ¿Por qué está Donald Trump aquí?'”.

Posteriormente, señala que “se paró unos pocos metros delante de mí, de una manera muy imponente, y me miró como si estuviera en algún secreto o algo así. Era realmente extraño, como sonriendo un poco. Y me sentí amenazada, así que hice una cara fea. Y cuando hice esa cara fea, Epstein salió de las oficinas de este lado. Y me dice ‘oh, no, no, no’. Se estaba riendo de mí. Y dice: ‘Ella no está aquí por ti, sígueme'”.

“Y lo acompañó a otra habitación. Y siempre me pregunté, ¿quién estaba ahí? ¿Había alguien ahí? Y no tengo forma de saberlo, nada. Pero me sentí muy intimidada porque llevaba pantalones cortos de correr y estaba vulnerable, sudorosa, sólo una don nadie en una oficina con estos dos hombres, se sentía algo muy depredador e incómodo“, acotó.

Del mismo modo, detalló que “tengo que decir que cuando puse esa cara fea, se echó atrás. No fue agresivo después de eso, pero hizo un comentario muy vulgar a continuación. Y no sé si era como, ya sabes, una charla de camarín de los años 90, la forma en que los hombres eran. Pero le hizo una broma a Epstein: ‘Oh, pensé que tenía 16’. Y pensé que era tan extraño porque en ese momento mi hermana tenía 15 años en realidad y no me pareció gracioso”.