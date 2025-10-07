Demócratas acusan a Trump y Rubio de buscar “cambio de régimen” en Venezuela tras cancelación de contactos diplomáticos

La crisis bilateral se intensificó luego de que el gobierno estadounidense decidiera interrumpir los canales de diálogo con el gobierno de Nicolás Maduro, generando advertencias sobre una posible escalada militar.

(EFE) El Partido Demócrata acusó este martes al presidente Donald Trump y al secretario de Estado Marco Rubio de impulsar un “cambio de régimen” en Venezuela tras la decisión de Washington de interrumpir los contactos diplomáticos con el país sudamericano. La cuenta oficial del comité de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes declaró en X que “Trump y Rubio están presionando por un cambio de régimen en Venezuela”.

La crisis diplomática se profundizó luego de que The New York Times revelara que Trump ordenó cancelar los contactos que mantenía su enviado especial Richard Grenell con el gobierno de Maduro. Esta medida, en un contexto donde no existen relaciones diplomáticas formales entre ambos países, generó inmediatas alarmas sobre una posible escalada militar en la región.

Despliegue militar en el Caribe

La administración Trump inició a fines de agosto un amplio despliegue militar en el Caribe bajo el argumento de combatir el narcotráfico, operación que el gobierno venezolano considera una amenaza directa y un posible preludio de acciones militares. Durante las últimas semanas, fuerzas estadounidenses destruyeron varias embarcaciones sospechosas de narcotráfico, operaciones que resultaron en la muerte de una veintena de personas.

El gobierno estadounidense mantiene abierta una recompensa de 50 millones de dólares por la captura de Maduro, a quien acusa de liderar el llamado “Cartel de los Soles”. Los demócratas advirtieron que “el pueblo estadounidense no quiere otra guerra” y subrayaron que ningún presidente puede iniciar conflictos armados de manera unilateral según los límites constitucionales.