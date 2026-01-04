Mundo Delcy Rodríguez

Delcy Rodríguez encabeza su primer consejo de ministros junto a Diosdado Cabello y Padrino López

Por CNN Chile

04.01.2026 / 21:31

En la imagen, difundida por la televisión venezolana, se ve como de fondo hay cuadros gigantes de Simón Bolívar, Hugo Chávez y Nicolás Maduro junto a su esposa. 

Delcy Rodríguez, quien asumió como presidenta de Venezuela, tras la captura del líder del régimen, Nicolás Maduro, encabezó la noche de este domingo, su primer Consejo de Ministros.

Lo hizo junto al número 2 del chavismo, Diosdado Cabello y al jefe de la Defensa nacional, Padrino López en el palacio de Miraflores.

Esta es la primera aparición pública de los tres altos mandos venezolanos tras la operación a gran escala de Estados Unidos sobre Caracas que terminó con la captura de Maduro.

La tensión entre Venezuela y Estados unidos sigue. Ayer, Donald Trump afirmó que están listos en caso de necesitar una segunda operación militar en suelo venezolano. Y este domingo, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, afirmó que esperaban que el gobierno de Rodríguez tomará un rumbo distinto al de Maduro.

