Mundo Venezuela

Delcy Rodríguez afirma que Venezuela tiene derecho a mantener relaciones con China, Rusia, Cuba, Irán y “con Estados Unidos también”

15.01.2026 / 19:13

En el marco de la entrega del informe de gestión, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, afirmó que el país caribeño tiene derecho a mantener relaciones diplomáticas “con todos los pueblos del mundo”.

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, afirmó este jueves que su país tiene derecho a relaciones con China, Rusia, Cuba e Irán, todos rivales de Estados Unidos, pero con Washington también.

“Venezuela tiene derecho a relaciones con China, con Rusia, con Cuba, con Irán, con todos los pueblos del mundo, y con los Estados Unidos también”, declaró Rodríguez en su discurso al dar el informe de gestión del Gobierno venezolano en nombre del presidente derrocado Nicolás Maduro.

Desde el ataque militar de EE.UU. el pasado 3 de enero, los gobiernos de Rodríguez y Donald Trump se han acercado como no se había visto con Maduro. La Casa Blanca dijo este jueves que Venezuela ha cumplido con todas las exigencias de la administración estadounidenses, mientras que Trump calificó a Rodríguez como una “persona fantástica” luego de la primera llamada telefónica entre ambos líderes el miércoles.

La presidenta encargada agregó que Venezuela abrirá espacios en la política a pesar de que esto se vea como “una muestra de debilidad por la situación tan compleja que vive” el país.

“Este nuevo capítulo (en la política de Venezuela) también tendrá el respeto absoluto al cumplimiento de la ley”, señaló Rodríguez.

