Galvarino Apablaza no se entregará y su defensa afirma que llevará a la ONU la denuncia por “ilegal” extradición a Chile

El abogado Rodolfo Yanzón aseguró que Galvarino Apablaza no se presentará ante la justicia argentina porque hacerlo implicaría validar una orden que, a su juicio, vulnera la Convención sobre Refugiados. El exfrentista permanece inubicable y sobre él pesa una recompensa de 20 millones de pesos argentinos.

La defensa de Galvarino Apablaza anunció que denunciará ante Naciones Unidas la supuesta ilegalidad del proceso que busca concretar su extradición a Chile, luego de que el exmilitante del Frente Patriótico Manuel Rodríguez no fuera hallado en su domicilio cuando la policía argentina intentó ejecutar una orden de detención.

En declaraciones a Cooperativa, su abogado Rodolfo Yanzón afirmó que Apablaza “no se va a presentar” porque eso significaría refrendar “un acto absolutamente ilegal”. Según su versión, el proceso de extradición quedó cerrado hace 16 años y todavía sigue bajo discusión judicial la vigencia de su condición de refugiado político en Argentina.

El defensor sostuvo además que la orden de detención vulnera la Convención sobre Refugiados y adelantó que esa supuesta infracción será llevada “en las próximas horas” ante la ONU. En paralelo, dijo que esperarán el regreso del juez Ariel Lijo para pedir que deje sin efecto la medida firmada por María Servini, quien subrogó el tribunal durante Semana Santa.

La causa tomó un nuevo giro después de que la justicia argentina lo considerara prófugo y el Ministerio de Seguridad activara una recompensa de 20 millones de pesos argentinos para quien entregue información que permita localizarlo y detenerlo. La medida fue difundida oficialmente esta semana, mientras en Chile el caso volvió a instalarse con fuerza en la agenda política.