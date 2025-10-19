Decomisan en Ecuador 378 kilos de marihuana que iban a ser traídos a Chile

Ecuador es considerado como el tercer país a nivel mundial que más droga decomisa, solo siendo superado por Colombia y Estados Unidos.

(EFE/CNN Chile) – La policía ecuatoriana decomisó 378 kilos de marihuana oculta en un camión que fue interceptado en una avenida del norte de la ciudad de Guayaquil, la más poblada del país de Ecuador, y que se presume que iban a ser enviados a Chile.

La incautación se realizó el sábado durante un operativo de la unidad antinarcóticos. Desde la institución señalaron que los agentes detuvieron a un camión que transportaba ladrillos y bloques de cemento, pero tras una revisión detallada se encontraron escondidos 369 bloques de marihuana.

El hombre a cargo de conducir el camión intentó darse a la fuga, pero sufrió una caída y fue detenido por los policías.

El coronel Francisco Zumárraga, jefe policial de Guayaquil, explicó que, de acuerdo a las investigaciones, la droga iba a ser enviada vía marítima hacia puertos de Chile. El cargamento estimaba un valor de 1,4 millones de dólares.

Ecuador es considerado como el tercer país a nivel mundial que más droga decomisa, solo siendo superado por Colombia y Estados Unidos, con 200 toneladas al año desde 2021 y cerca de 300 en 2024.

Hasta septiembre, las fuerzas de seguridad ecuatorianas habían incautado 135 toneladas de droga, en su mayoría cocaína, solo en operaciones marítimas, cifras que marcan un 2,2% más de lo que se decomisó en el mar durante todo 2024, donde se contabilizaron 132 toneladas.

Rodeado por Colombia y Perú, los dos mayores productores mundiales de cocaína, y con varios puertos en sus costas, como el de Guayaquil, y una economía dolarizada, Ecuador se ha convertido en los últimos años en un paso importante para el tráfico de esa droga que se dirige mayormente a Europa y Norteamérica.