Declaran inocente a sujeto que lanzó un sándwich a un agente de ICE en Estados Unidos por no ser “una amenaza”

El caso de Sean Dunn se convirtió en un meme y también en un ícono tras el aumento de la presencia policial en Washington DC, medida adoptada por la administración de Donald Trump.

(CNN) – El hombre que arrojó un sándwich de Subway a un agente federal en los primeros días del aumento de la presencia policial de la administración Trump en Washington, D.C., a principios de este verano, ha sido declarado inocente de agresión.

El incidente se convirtió rápidamente en un símbolo —en cierto modo en broma— de la resistencia en Washington D.C. contra la toma de control de las fuerzas del orden por parte de Trump y el aumento de las deportaciones, con carteles pintados con aerosol y chistes en internet que se difundieron como homenaje al incidente que surgió a raíz del mismo.

Durante el juicio, a los miembros del jurado federal se les mostraron varios videos del hombre, Sean Dunn, gritando a los oficiales antes de lanzar un sándwich de Subway a un agente de Aduanas y Protección Fronteriza, para luego huir y ser detenido poco después.

En un vídeo grabado por la cámara corporal de un agente de policía, Dunn le dijo al agente: “Intentaba alejarlos de donde estaban. Lo conseguí”.

Tras conocerse el veredicto, Dunn declaró a los periodistas que se sentía “aliviado y con ganas de seguir adelante con mi vida”.

“Quisiera agradecer a familiares, amigos y desconocidos por todo su apoyo, ya sea emocional, espiritual, artístico o financiero”, dijo Dunn a las afueras del juzgado.

“Esa noche creí que estaba protegiendo los derechos de los inmigrantes”, dijo Dunn. “Y no olvidemos que el gran sello de los Estados Unidos dice ‘E pluribus unum’. Significa ‘de muchos, uno’. Toda vida importa, sin importar de dónde vengas. Sin importar cómo llegaste aquí, sin importar cómo te identifiques, tienes derecho a vivir una vida libre”.

Se podía oír al equipo legal de Dunn celebrando ruidosamente a puerta cerrada. La Fiscalía de Estados Unidos no hizo comentarios de inmediato sobre la absolución.

El jurado deliberó durante aproximadamente 7 horas sobre el único cargo.

Los abogados de Dunn no discutieron los hechos del caso, sino que se centraron en si el lanzamiento del sándwich constituía una agresión a un agente. El agente que recibió el impacto del sándwich, Greg Lairmore, declaró ante el jurado que sus compañeros le habían regalado bromas después del incidente, incluyendo un sándwich de juguete y un parche con la inscripción «delito grave de 30 cm».

“Todos piensan que es gracioso”, dijo la abogada de Dunn, Sabrina Shroff, refiriéndose a los oficiales en sus alegatos finales del miércoles, citando los regalos de broma que Lairmore dijo que él puso en un estante en el trabajo.

Si bien el agente afirmó que el sándwich “explotó” en su pecho y dejó olores “a cebolla y mostaza”, el abogado defensor mostró una foto del sándwich después del lanzamiento, señalando que todavía estaba en su envoltorio de Subway.

“Un sándwich de 30 centímetros de Subway no podía causar, y ciertamente no causó, daño corporal”, agregó Shroff el miércoles, argumentando que el lanzamiento del sándwich no cumplía con los requisitos legales para la acusación de agresión.

Una jurado declaró a los periodistas tras el veredicto que no creía que el agente se sintiera amenazado por el sándwich y se rió cuando le preguntaron si sintió que el bocadillo “explotó”, como afirmó el agente.

Shroff dijo que Dunn estaba preocupado esa noche, “con razón o sin ella”, de que los grandes grupos de agentes federales de inmigración que se habían reunido fueran a realizar una redada en un club nocturno LGBTQ latino del que acababa de salir.

Poco después del incidente, Dunn perdió su trabajo en el Departamento de Justicia; fue un despido público anunciado por la propia fiscal general.

El juicio, que duró casi dos días, puso de manifiesto la disposición de la fiscal federal del Distrito de Columbia, Jeanine Pirro, a llevar casos de agresión a la corte federal, por débiles que sean. También se evidenció la continua resistencia de los residentes del Distrito de Columbia ante estos casos, incluyendo la negativa inicial del gran jurado a presentar cargos más graves contra Dunn a principios de este año.

“Hay muchas personas que forman parte de los jurados, y viven en Georgetown o en el noroeste o en algunas de estas zonas más acomodadas y no ven la realidad de la delincuencia que se está produciendo”, dijo Pirro a Fox News a finales de agosto cuando se le preguntó sobre la decisión del gran jurado de no presentar cargos contra Dunn.