“Deberías conquistar Chile, así tendrías acceso a ambos océanos”: La insólita sugerencia que Trump le dio a Mauricio Macri en 2018

La frase, que generó risas entre los presentes, fue recordada por Macri como un ejemplo del estilo provocador del exmandatario estadounidense, con quien asegura mantener una larga amistad.

Una llamativa anécdota diplomática fue revelada este viernes por el expresidente argentino Mauricio Macri, quien aseguró que durante una visita oficial en 2018, el entonces mandatario estadounidense Donald Trump le sugirió, en tono aparentemente ambiguo, que Argentina debería “conquistar Chile” para tener acceso tanto al océano Atlántico como al Pacífico.

¿Qué pasó?

La historia, contada por Macri durante su intervención en el Seminario Internacional del Grupo Libertad y Democracia, generó sorpresa y risas entre los asistentes.

El exmandatario explicó que la escena ocurrió en su despacho durante la cumbre del G20 realizada en Buenos Aires.

“En el despacho presidencial yo siempre tenía un mapa de Argentina. Como es un país tan grande, siempre es difícil ubicar las provincias”, relató Macri, según recoge el Clarín.

Fue en ese contexto cuando Trump, observando el mapa, habría preguntado por la delgada franja al oeste.

“Le dije ‘eso es Chile’, y me contestó: ‘You should conquer Chile so you can have both oceans’ (“deberías conquistar Chile, así tendrías acceso a ambos océanos”)”, recordó el exjefe de Estado.

Aunque el comentario fue recibido con risas en el momento, Macri sugirió que la personalidad impredecible de Trump dejaba dudas sobre la seriedad de sus palabras.

“Conociéndolo, medio lo dice en serio y medio lo dice en chiste”, señaló. “Cuando pasaron los años y uno escuchó lo de Canadá y Groenlandia… pensé: me suena conocido ese tipo de cosas”.

Macri también destacó su cercanía con el expresidente republicano, asegurando que mantienen una amistad desde hace décadas. “Ha sido muy amigo de la Argentina por esta relación personal que teníamos nosotros, cuando yo tenía 24 y él tenía 38”, dijo.