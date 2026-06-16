Exministra Orellana acusa que indicaciones de Sala Cuna Universal benefician a grandes empresas: “Se les elimina el costo”

La exministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, cuestionó las indicaciones presentadas por el Gobierno al proyecto de Sala Cuna Universal y acusó que el diseño termina beneficiando a las grandes empresas.

En entrevista con CNN Chile Radio, la exsecretaria de Estado valoró que la propuesta mantenga el principio de corresponsabilidad entre hombres y mujeres, pero advirtió reparos respecto al financiamiento y a sus posibles efectos en el Seguro de Cesantía y en la educación inicial pública.

“En el caso de la gran empresa, que es la gran beneficiada de estas indicaciones, al igual que de la mega reforma, no es que no aumente. Es que se les elimina el costo de la sala cuna”, afirmó.

Orellana cuestiona financiamiento de Sala Cuna Universal

Orellana sostuvo que el proyecto mantiene un punto que, a su juicio, es positivo: la corresponsabilidad entre padres y madres en el acceso al derecho a sala cuna.

“Las indicaciones que se han presentado mantienen uno de los pilares a los que habíamos llegado a acuerdos bien gruesos durante el gobierno del presidente Boric: se mantiene la corresponsabilidad entre hombres y mujeres”, señaló.

Sin embargo, criticó que el financiamiento propuesto se cargue al Seguro de Cesantía, mediante un 0,35%.

“Yo soy una persona de izquierda y, por lo tanto, considero que los empleadores tienen que ser parte de la seguridad social. Y, por lo tanto, acá se los está dejando de ser una obligación del empleador, como lo ha sido desde 1917”, sostuvo.

La exministra contrastó ese diseño con la propuesta que se discutió durante la administración anterior, que contemplaba una compensación menor desde el Seguro de Cesantía.

“Nosotros presentamos una indicación que contenía un 0,1% de compensación. Esto en acuerdo de que hay que impedir que esto se transformara en un nuevo costo al empleador en un momento en que el mercado laboral no está precisamente dinámico. Pero un 0,1% es distinto a un 0,35%”, dijo.

“Se les elimina el costo”

La exministra señaló que el argumento de no aumentar costos laborales puede ser válido para pymes y mipymes, que actualmente no tienen obligación de proveer sala cuna por contar con menos de 20 trabajadoras.

No obstante, afirmó que el caso de las grandes empresas es distinto, porque hoy ya tienen esa obligación.

“En el caso de las pymes y las mipymes, efectivamente no aumenta, porque actualmente no tienen obligación de sala cuna. Pero en el caso de la gran empresa, que es la gran beneficiada de estas indicaciones, no es que no aumente, es que se les elimina el costo”, planteó.

Orellana también cuestionó que el Ejecutivo defienda el mecanismo como si no impactara a los trabajadores, debido a que el Seguro de Cesantía tiene un componente tripartito.

“El Seguro de Cesantía tiene componente tripartito. Tiene cotizaciones de los trabajadores y trabajadoras, tiene aporte público y tiene también aporte del empleador. Entonces entran los trabajadores y trabajadoras a financiar su propio derecho a sala cuna”, afirmó.

La exministra sostuvo que el Gobierno debe transparentar cómo el uso del Seguro de Cesantía podría afectar el esquema de beneficios para los trabajadores.

“Por ley, la ley que crea el Seguro de Desempleo establece que cada vez que se modifica debe presentarse ese informe actuarial. Debe ser público, para saber si esto afecta el esquema de beneficios”, afirmó.

En esa línea, emplazó al Ejecutivo a entregar más antecedentes durante la tramitación legislativa.

“Me parece a mí que no es solo una obligación legal, sino que es también algo que las y los parlamentarios debieran exigir para poder debatir con responsabilidad sobre esta opción de financiamiento”, agregó.

Orellana advirtió que el Seguro de Cesantía no puede transformarse en una fuente de financiamiento permanente para distintas políticas públicas.

“El Seguro de Cesantía no da para todo”, sostuvo.